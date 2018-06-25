BlueRock возобновляет производство на своем алмазном руднике в Южной Африке

25 июня 2018

BlueRock Diamonds возобновила добычу на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке после того, как была обнаружена поломка в конусной дробилке на дробильной установке, которая негативным образом сказывалась на производительности.

Компания сообщила, что в данный момент оценивает масштаб поломки.

«… компания согласовала вопросы по срокам аренды новой дробилки и может снять ее по самым низким ценам на длительный срок», - заявила она.

BlueRock отметила, что изменения, внесенные в дробильную установку, позволят повлиять на производительность, повышая уровень добычи алмазов.

Компания и консультант по инженерным работам оценили состояние дробильной установки и внесли изменения для оптимизации показателей горной добычи в связи с тем, что BlueRock намерена начать добычу полезных ископаемых и разработку своей второй кимберлитовой трубки KV01 открытым способом.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



