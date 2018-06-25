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Эксклюзив

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

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Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

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Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов

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01 июня 2018

BlueRock возобновляет производство на своем алмазном руднике в Южной Африке

25 июня 2018
Новости
BlueRock Diamonds возобновила добычу на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке после того, как была обнаружена поломка в конусной дробилке на дробильной установке, которая негативным образом сказывалась на производительности.
Компания сообщила, что в данный момент оценивает масштаб поломки.    
«… компания согласовала вопросы по срокам аренды новой дробилки и может снять ее по самым низким ценам на длительный срок», - заявила она.
BlueRock отметила, что изменения, внесенные в дробильную установку, позволят повлиять на производительность, повышая уровень добычи алмазов.
Компания и консультант по инженерным работам оценили состояние дробильной установки и внесли изменения для оптимизации показателей горной добычи в связи с тем, что BlueRock намерена начать добычу полезных ископаемых и разработку своей второй кимберлитовой трубки KV01 открытым способом.    

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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