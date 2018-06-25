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Эксклюзив

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан

«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...

04 июня 2018

Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов

В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...

01 июня 2018

Школа высокого ювелирного искусства проводит курсы в сердце Парижа

25 июня 2018
Новости
Этим летом Школа высокого ювелирного искусства (The School of Jewelry Arts) запускает серию курсов по изготовлению ювелирных изделий. Курсы будут преподаваться на английском и французском, говорится в сообщении Школы.
Занятия, осуществляемые при поддержке ювелирного дома Van Cleef & Arpels, дадут возможность лучше понять искусство изготовления ювелирных изделий. Они пройдут в самом центре мира украшений - в Париже, на Вандомской площади.

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Фото: Van Cleef & Arpels


Все заинтересованные лица смогут выбрать одну из трех тем: История ювелирного дела, Мир драгоценных камней и Секреты мастерства.
Записаться возможно сразу на несколько предлагаемых занятий. Группы будут состоять максимум из 12 человек, а каждое занятие будут проводить по крайней мере два профессора.
Одно занятие стоит от 15 до 350 евро.

Виктория Кири, Rough&Polished 
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