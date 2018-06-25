Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
АЛРОСА запустила в продажу «футбольную» коллекцию бриллиантов по случаю Чемпионата мира по футболу FIFA™
Бриллианты будут продаваться через площадку www.diamondsofrussia.ru, через которую их могут заказать и физические, и юридические лица. По желанию камень можно персонализировать гравировкой, приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, или дать ему собственное имя. К каждому из них будет выпущен официальный сертификат АЛРОСА, подтверждающий характеристики бриллианта и выполненный в специальном дизайне.
«Россия добывает треть всех алмазов мира и славится своими бриллиантами, которые безусловно являются еще одним символом нашей страны. Мы решили предоставить болельщикам возможность увезти с собой частичку России или отметить важные для них сборные и знаковые победы не только футбольными гимнами, но и уникальным бриллиантом, который останется с на память навсегда. Коллекции камней подобраны таким образом, чтобы они были доступны по цене широкому кругу болельщиков. При желании из них можно создавать сеты», - отметил директор филиала «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» Павел Винихин.
На сегодняшний день АЛРОСА - единственная в мире алмазодобывающая компания с собственным гранильным подразделением, что позволяет гарантировать абсолютную подлинность камня, его природное происхождение и добычу в соответствии с высочайшими стандартами социальной и экологической ответственности. «БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА» сочетают уникальные традиции российской огранки с использованием новейших технологий, создавая бриллианты исключительного качества.
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