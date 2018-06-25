Мировая алмазная промышленность закладывает основу для Кимберлийского процесса 2.0 во время межсессионного совещания КП в Антверпене

22 июня 2018

С 19 по 22 июня Антверпен был городом, принимавшим межсессионное совещание Кимберлийского процесса (КП). В этом году Европейский союз занял пост председателя КП. Мировое алмазное сообщество, состоящее из алмазодобывающих и торгующих алмазами стран, алмазной промышленности и гражданского общества, собралось вместе, чтобы оценить текущее состояние дел и взглянуть на будущее КП. Антверпен всегда играл ведущую роль в деле содействия транспарентности в торговле алмазами, присутствовал при рождении КП и участвовал в создании Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), который представляет интересы мировой алмазной промышленности в рамках КП. Тот факт, что КП выбрал Антверпен для своей ежегодной межсессионной встречи, был чрезвычайно важным моментом для этого города.2018 год - важный год для КП, который находится на решающем этапе своего развития. Под руководством Европейского союза КП обсуждает амбициозную программу реформ с тремя приоритетами, предусматривающими углубление деятельности КП, включая усиление системы контроля и преобразование рекомендаций КП в минимальные требования; расширение функций КП путем расширения определения конфликтных алмазов; и профессионализацию КП, в частности, путем создания постоянного секретариата КП.В ходе межсессионного совещания КП участники и наблюдатели подробно обсудили повестку дня реформ, чтобы заложить основу для решений, которые будут приняты на пленарном заседании КП в конце года. Когда оно состоится в Брюсселе в ноябре этого года, можно будет надеяться, что это станет началом Кимберлийского процесса 2.0, подходящим для современных задач.КП был создан в 2003 году с целью ликвидации конфликтных алмазов в торговле. С момента своего создания процент конфликтных алмазов снизился с примерно 10% до 0,2%, что позволяет говорить о «выполненной миссии».Однако потребительские требования с годами изменились, и КП должна соответствующим образом адаптироваться. Сегодняшние потребители придают большое значение социально-экономическому значению алмазов. Поэтому очень важно, чтобы КП расширила свой мандат. В ходе этого межсессионного совещания КП гражданское общество, а также мировая алмазная промышленность, выступая в роли наблюдателей внутри КП, заявили о своей готовности к расширению определения конфликтных алмазов.Кроме того, глобальная алмазная промышленность в поддержку КП несколько лет назад разработала свои собственные стандарты, чтобы гарантировать, что алмазы добываются и торгуются этически и прозрачно. Яркими примерами этих усилий являются Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC), Инициатива развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) и обновленная система гарантий WDC.Промышленность в этом отношении поддерживает амбициозную концепцию Европейского союза, нынешнего Председателя КП. Поэтому и промышленность, и ЕС надеются, что более консервативные члены КП пришли к новому пониманию во время этого межсессионного совещания с тем, чтобы КП продолжала обновляться и развиваться таким образом, дабы идти в ногу со временем.Антверпен, как всегда, будет продолжать играть ведущую роль и надеется укрепить КП. Дискуссии, которые состоялись на этой неделе, будут продолжены на пленарном заседании в Брюсселе с 12 по 16 ноября 2018 года.Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) координирует и официально представляет алмазную промышленность Антверпена, мирового лидера в торговле алмазами. В этой роли AWDC продвигает интересы всей алмазной промышленности в стране и за рубежом. AWDC также признан на международном уровне в качестве контактной стороны, представителя и посредника от лица всего бельгийского алмазного сообщества.Через Антверпен проходит 84% всех необработанных алмазов и 50% всех бриллиантов. Алмазы и бриллианты составляют 5% от объема всего бельгийского экспорта и 15% от всего бельгийского экспорта из ЕС, что делает алмазы и бриллианты наиболее важным экспортным продуктом из ЕС.