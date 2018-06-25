Trans Hex продолжает разведку на наиболее приоритетных участках; компания объявила об убытке в размере 187 млн рандов

22 июня 2018

Trans Hex заявила, что продолжит работы по геологоразведке на своем руднике Вест Коуст Ресорсес (West Coast Resources) в Южной Африке для того, чтобы наметить наиболее приоритетные участки, которые смогут принести дополнительные средства при разработке.

В заявлении о финансовых результатах компании в финансовом году, который закончился 31 марта 2018 года, говорится, что операции по добыче алмазов будут по-прежнему сосредоточены на участке Лангклип (Langklip) и других участках в области Коингнаас (Koingnaas).

TransHex сообщила, что уровень добычи алмазов на руднике Вест Коуст Ресорсес в 2019 финансовом году должен вырасти до 240 000 каратов по сравнению с 2018 финансовым годом. На данный момент объем добычи алмазов составляет 173 920 каратов.

В 2017 финансовом году компания произвела 80 506 каратов.

В течение рассматриваемого финансового года алмазодобывающая компания увеличила свою долю на руднике Вест Коуст Ресорсес до 67,2%, а также получила контроль над операциями на этом участке.

Деятельность компании в районе нижнего бассейна Оранжевой реки была прекращена, повлияв на сопоставимость результатов 2018 финансового года и 2017 финансового года.

TransHex заявила, что продажи за рассматриваемый период достигли 302,5 млн рандов, при средней цене в $153 за карат, тогда как годом ранее компания реализовала алмазное сырье на 172,1 млн рандов, средняя цен за карат составила $166.

Ожидается, что операции компании по добыче алмазов в Анголе продолжатся на участке на восточном берегу реки Луана в Нзаги (Nzagi), который расположен к юго-западу от Лулау (Lulau), а также на других участках, где в данный момент ведутся работы по оценке содержания алмазов.

Предполагается, что объем добычи алмазов в Анголе в 2019 финансовом году составит порядка 145 000 каратов.

Как было сказано в сообщении на этой неделе, компания заявила, что понесла убыток в размере 186,8 млн рандов в финансовом году, который закончился 31 марта, по сравнению с убытком 182,6 млн рандов, который был зарегистрирован в прошлом году.

Также компания объявила об убытке на акцию в размере 175,6 центов в текущем финансовом году по сравнению с убытком в 173,5 центов за предыдущий соответствующий период, что показывает увеличение убытка на 1,21%.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



