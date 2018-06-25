Суд Зимбабве запрещает ZCDC проводить работы на участках Mbada Diamonds

22 июня 2018

Фото: ZCDC

Верховный суд запретил Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) вести какую-либо деятельность на алмазных участках в Маранге (Marange), которыми владеет Mbada Diamonds.Согласно данным NewsDay, суд постановил, что Grandwell Holdings, которая владеет большинством акций Mbada, имеет право подать косвенный иск, чтобы обеспечить защиту прав компании и участков в Маранге.Верховный суд также постановил, что государство при поддержке бывшего горного министра Уолтера Чидаквы (Walter Chidakwa) незаконно и насильно вытеснило Mbada c ее участков в Маранге.В начале 2016 года правительство отменило лицензии на добычу алмазов компаний, проводящих работы в Маранге. Таким образом оно пыталось вернуть прозрачность и оптимизировать сбор налогов.В марте Grandwell успешно подала в суд петицию с просьбой о том, чтобы ZCDC прекратила продажу алмазов, незаконно добытых на ее участке, а также камней, украденных из хранилища компании, когда Mbada была вытеснена из Маранге.