Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
ZCDC успокоила жителей Маранге, заплатив за алмазы $5 млн наличными средствами
Этот шаг был предпринят после демонстраций жителей Маранге (Marange), которые жаловались на то, что они не получают прибыль от алмазов, добытых в районе.
Алмазодобывающие компании, которые до этого проводили разработку месторождений в Маранге, перевели $50 млн общественному трастовому фонду в 2012 году, но было реализовано всего $500 000.
«Этот благородный шаг государственной компании поддержит попытки государства построить развитые и прогрессивные сообщества, так как мы продолжаем наш путь к всестороннему росту и всеобщему расширению прав коренного населения. Развитие страны в этих направлениях стоит на повестке дня, - газета Herald процитировала президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. – Как отмечалось в программе Vision 2030, мое правительство остается приверженным программе всеобщего расширения прав коренного населения с помощью многосторонних стратегий, включая общественные трастовые фонды».
Зимбабвийский лидер также подчеркнул, что его правительство завершает программу, согласно которой горнодобывающий подсектор должен задействовать весь свой потенциал и приносить пользу людям.
«Целью программы является оптимизация алмазного подсектора с помощью внедрения соответствующих стратегий на всех этапах промышленной цепочки, начиная с геологоразведки, добычи, бенефикации, создания добавленной стоимости и заканчивая маркетингом. Также программа будет гарантировать безопасность и четкую подотчетность в подсекторе, - добавил он. – Среди прочего, программа направлена на создание жизнеспособной среды для проведения операций, которая будет привлекать иностранных и местных инвесторов в алмазную отрасль. Таким образом страна намерена добиться увеличения объема инвестиций к 2030 году».
Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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