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Lucara получила $32,5 млн c продаж исключительных камней
Фото: Lucara Diamond
Компания сообщила, что алмаз весом 327,48 карата был продан за $10,1 млн по средней цене $30 900 за карат, а четыре других камня были проданы более чем за $3 млн каждый.
Также Lucara продала 10 алмазов, каждый более чем за миллион.
«Lucara очень довольна результатами своего 12-го тендера исключительных алмазов, на котором были выставлены камни, добытые в 2018 году, включая несколько алмазов, добытых на восточном магматическом/пирокластическом кимберлите (EM/PK(S)) в период с февраля по апрель этого года, - заявила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Качество крупных алмазов, добытых на Карове (Karowe), продолжает притягивать внимание главных производителей алмазов мира и диамантеров. В тендере приняли участие 29 компаний, а также 8 индивидуальных компаний, которым удалось приобрести камни».
На данный момент Lucara реализовала 168 алмазов более чем за миллион долларов, а также 10 отдельных камней – более чем за $10 млн.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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