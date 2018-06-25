Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Trans Hex прогнозирует увеличение убытка в 2017 финансовом году
Компания заявила, был отмечен общий убыток на акцию в размере 216,5 центов по сравнению с прошлым годом, когда он составил 114,6 центов.
Trans Hex сообщила, что намерена сделать официальное сообщение о чистой прибыли, принимая в расчет прибыль от текущих операций в размере 26,2 млн рандов, против чистого убытка, который составил 65,2 млн рандов, в 2017 финансовом году.
Чистый убыток фирмы от прекращенных операций, включая сокращение расходов на 99,3 млн рандов, составил 213 млн радов против убытка в размере 117,3 млн рандов годом ранее.
Компания заявила, что чистый убыток составит 186,8 млн рандов, тогда как в прошлом году он достиг 182,6 млн рандов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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