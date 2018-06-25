Trans Hex прогнозирует увеличение убытка в 2017 финансовом году

21 июня 2018

Компания Trans Hex, которая раскроет финансовые результаты в четверг, готова сообщить об увеличении убытка на акцию в размере 175,6 центов в финансовом году, который закончился 31 марта, по сравнению с убытком в 173,5 центов за предыдущий соответствующий период, что показывает увеличение убытка на 1,21%.

Компания заявила, был отмечен общий убыток на акцию в размере 216,5 центов по сравнению с прошлым годом, когда он составил 114,6 центов.

Trans Hex сообщила, что намерена сделать официальное сообщение о чистой прибыли, принимая в расчет прибыль от текущих операций в размере 26,2 млн рандов, против чистого убытка, который составил 65,2 млн рандов, в 2017 финансовом году.

Чистый убыток фирмы от прекращенных операций, включая сокращение расходов на 99,3 млн рандов, составил 213 млн радов против убытка в размере 117,3 млн рандов годом ранее.

Компания заявила, что чистый убыток составит 186,8 млн рандов, тогда как в прошлом году он достиг 182,6 млн рандов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished