Gem Diamonds выплатила $18,3 млн властям Ботсваны и Лесото

21 июня 2018

Gem Diamonds заявила, что выплатила $18,3 млн властям Ботсваны и Лесото за проведение операций по добыче алмазов в финансовом году, который закончился 31 декабря 2017 года.Компания сообщила, что $229 000 пошли на уплату налогов. Также Gem Diamonds выплатила роялти в размере $18,1 млн.Однако правительство Лесото присвоило и роялти, и налоги в размере $18,1 млн, а правительство Ботсваны получило остаток, который составил $230 000.Властям Ботсваны выплатили только роялти.Gem Diamonds находится в процессе продажи своего законсервированного рудника Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.В настоящее время компания проводит работы по разработке рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым она владеет на 70%.