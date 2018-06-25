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Эксклюзив

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01 июня 2018

Gem Diamonds выплатила $18,3 млн властям Ботсваны и Лесото

21 июня 2018
Новости
news_21062018_gem.pngGem Diamonds заявила, что выплатила $18,3 млн властям Ботсваны и Лесото за проведение операций по добыче алмазов в финансовом году, который закончился 31 декабря 2017 года.
Компания сообщила, что $229 000 пошли на уплату налогов. Также Gem Diamonds выплатила роялти в размере $18,1 млн.
Однако правительство Лесото присвоило и роялти, и налоги в размере $18,1 млн, а правительство Ботсваны получило остаток, который составил $230 000.
Властям Ботсваны выплатили только роялти.
Gem Diamonds находится в процессе продажи своего законсервированного рудника Гхагху (Ghaghoo) в Ботсване.
В настоящее время компания проводит работы по разработке рудника Летсенг (Letšeng) в Лесото, которым она владеет на 70%.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
 
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