Эксклюзив
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01 июня 2018
«Гильдия ювелиров России» создает безопасный агрегатор продаж ювелирных изделий
Фото: gjr.ru
Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), потребители все чаще пользуются услугами покупки ювелирных изделий онлайн. В 2017 году каждое пятое помолвочное кольцо было заказано в интернет-магазине.
Тем не менее проблема недоверия покупателей к онлайн площадкам остается актуальной. Безответственное ведение бизнеса недобропорядочными компаниями в этой сфере привело к тому, что многие клиенты остались недовольны приобретенным товаром. Создав агрегатор ювелирных украшений, Ассоциация «Гильдия ювелиров России» намерена решить проблему недоверия покупателей ювелирных изделий к интернет-площадкам.
Ассоциация заявляет, что все члены гильдии в обязательном порядке подписывают декларацию участников российского ювелирного рынка «О добросовестном ведении бизнеса».
Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин сообщил: «Наши члены — это те участники рынка, которые готовы выполнять гарантийные обязательства, предоставлять достоверную информацию о продаваемых изделиях, и в целом — гарантировать качество своей продукции».
Виктория Кири, Rough&Polished
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