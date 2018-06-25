«Гильдия ювелиров России» создает безопасный агрегатор продаж ювелирных изделий

20 июня 2018

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gjr.ru

Ассоциация «Гильдия ювелиров России» планирует создать агрегатор ювелирных украшений, который внесет прозрачность и чистоту в бизнес интернет-торговли ювелирными изделиями.Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), потребители все чаще пользуются услугами покупки ювелирных изделий онлайн. В 2017 году каждое пятое помолвочное кольцо было заказано в интернет-магазине.Тем не менее проблема недоверия покупателей к онлайн площадкам остается актуальной. Безответственное ведение бизнеса недобропорядочными компаниями в этой сфере привело к тому, что многие клиенты остались недовольны приобретенным товаром. Создав агрегатор ювелирных украшений, Ассоциация «Гильдия ювелиров России» намерена решить проблему недоверия покупателей ювелирных изделий к интернет-площадкам.Ассоциация заявляет, что все члены гильдии в обязательном порядке подписывают декларацию участников российского ювелирного рынка «О добросовестном ведении бизнеса».Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин сообщил: «Наши члены — это те участники рынка, которые готовы выполнять гарантийные обязательства, предоставлять достоверную информацию о продаваемых изделиях, и в целом — гарантировать качество своей продукции».