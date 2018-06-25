АЛРОСА реализовала на аукционе в Дубае крупные алмазы на $10,5 млн

20 июня 2018

АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, реализовала алмазы специальных размеров (массой более 10,8 карата) на международном аукционе в Дубае, который проходил в период с 27 мая по 14 июня 2018 года. Итоги подведены 18 июня.

На аукционе было реализовано 111 лотов ювелирного качества общей массой 1725 карат. Суммарная выручка от продаж составила $10,5 млн. По итогам торгов победителями признаны 32 компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой торговли: Индии, Бельгии, Израиля, России, ОАЭ и США.

«Аукцион завершился с прекрасными для нас результатами, суммарная стартовая цена превышена почти вдвое, что еще раз подтверждает наличие стабильного интереса к нашей продукции со стороны представителей алмазно-бриллиантового рынка. Следующие торги в Дубае планируем провести в октябре-ноябре этого года», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.

С начала 2018 года на дубайской торговой площадке состоялось три аукциона, включая последний.





