Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
АЛРОСА реализовала на аукционе в Дубае крупные алмазы на $10,5 млн
На аукционе было реализовано 111 лотов ювелирного качества общей массой 1725 карат. Суммарная выручка от продаж составила $10,5 млн. По итогам торгов победителями признаны 32 компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой торговли: Индии, Бельгии, Израиля, России, ОАЭ и США.
«Аукцион завершился с прекрасными для нас результатами, суммарная стартовая цена превышена почти вдвое, что еще раз подтверждает наличие стабильного интереса к нашей продукции со стороны представителей алмазно-бриллиантового рынка. Следующие торги в Дубае планируем провести в октябре-ноябре этого года», - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
С начала 2018 года на дубайской торговой площадке состоялось три аукциона, включая последний.
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