Центральноафриканская Республика пытается восстановить экспорт алмазов; налоговые поступления задерживаются

20 июня 2018

Центральноафриканская республика пытается восстановить уровень продаж алмазов, несмотря на то, что Кимберлийский процесс только частично снял запрет на экспорт алмазного сырья страны, сообщают средства массовой информации.

Агентство Reuters процитировало горного министра страны Леопольда Мболи Фатрана (Leopold Mboli Fatrane), котрый заявил, что государство получает только небольшую долю налогов по сравнению с налоговыми послуплениями, которые оно получало раньше.

«Это страна конфликтов. Данная ситуация повлияла на множество людей, особенно в горнодобывающем секторе, который затрагивает более 20% населения», - сказал он.

Фатран сообщил, что в этом году было продано алмазов на $2 млн, а доход от сбора налогов составил $27 180.

В прошлом году страна реализовала алмазы на $7,6 млн, с этой суммы поступления за счет налогов составили $361 493. В 2012 году продажи достигли своего наивысшего показателя в $62 млн, сообщает агентство Reuters.

Министр также заявил, что Центральноафриканская республика нуждается в содействии, включая тренинги, так как в соответствии с требованиями руководства Кимберлийского процесса поставки алмазов не могли быть осуществлены, и товар был задержан на 3-6 месяцев.

Центральноафриканской Республике было запрещено экспортировать алмазы в 2013 году после того, как повстанцы захватили власть в стране.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



