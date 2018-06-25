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Центральноафриканская Республика пытается восстановить экспорт алмазов; налоговые поступления задерживаются
Агентство Reuters процитировало горного министра страны Леопольда Мболи Фатрана (Leopold Mboli Fatrane), котрый заявил, что государство получает только небольшую долю налогов по сравнению с налоговыми послуплениями, которые оно получало раньше.
«Это страна конфликтов. Данная ситуация повлияла на множество людей, особенно в горнодобывающем секторе, который затрагивает более 20% населения», - сказал он.
Фатран сообщил, что в этом году было продано алмазов на $2 млн, а доход от сбора налогов составил $27 180.
В прошлом году страна реализовала алмазы на $7,6 млн, с этой суммы поступления за счет налогов составили $361 493. В 2012 году продажи достигли своего наивысшего показателя в $62 млн, сообщает агентство Reuters.
Министр также заявил, что Центральноафриканская республика нуждается в содействии, включая тренинги, так как в соответствии с требованиями руководства Кимберлийского процесса поставки алмазов не могли быть осуществлены, и товар был задержан на 3-6 месяцев.
Центральноафриканской Республике было запрещено экспортировать алмазы в 2013 году после того, как повстанцы захватили власть в стране.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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