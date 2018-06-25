Эксклюзив
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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
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Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
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01 июня 2018
Rapaport Group заявляет, что De Beers уничтожает прозрачность
В заявлении утверждается, что «все необработанные алмазы De Beers теперь непрозрачны. Это составляет 42% от легального производства алмазов в мире в 2017 году и $14,993 млрд по стоимости алмазного сырья с 2015 по 2017 год».
В заявлении цитируется пункт 3.6.6 лицензионного соглашения De Beers с сайтхолдерами: «Вы не будете заявлять о том, что какой-либо конкретный алмаз или алмазы получены либо происходят от нас или любого члена Группы De Beers, если не получите на то нашего предварительного письменного согласия». В заявлении также содержится ссылка на письмо De Beers, в котором говорится: «Касательно таких программ, как “Mine to Market” (M2M) [«От рудника к рынку»] Геммологического института Америки или других инициатив организаций из сферы переработки, стремящихся делать заявления о происхождении продукции. Мы отклонили все такие просьбы».
Мартин Рапапорт (Martin Rapaport), председатель группы Rapaport, заявил: «De Beers расширяет свою рыночную власть от сырьевого рынка до рынка бриллиантов через эксклюзивные распределительные сети по продаже бриллиантов, такие как Forevermark. Они делают невозможным для независимых третьих сторон отслеживать происхождение и осуществлять сертификацию своих бриллиантов, тем самым делая недееспособными легитимные системы распределения бриллиантов. De Beers использует свою рыночную силу, чтобы ограничить конкуренцию на рынке для легитимных сертифицированных источников бриллиантов». ...
«Принимая во внимание огромные людские страдания в развивающихся странах, таких как Зимбабве, Конго и других, а также алмазы на миллиарды долларов, не подпадающие под соблюдение прав человека, соблюдение законов о противодействии отмыванию преступных доходов и борьбе с финансированием терроризма, группа Rapaport просит De Beers поступить правильно и разрешить клиентам раскрывать легитимность своих алмазов и бриллиантов».
В заявлении Rapaport содержится призыв к De Beers немедленно отменить свои ограничения на раскрытие легитимных источников алмазов. В заявлении содержится просьба ко всем ответственным членам алмазной промышленности напрямую направить в адрес генерального директора De Beers Bruce.Cleaver@DeBeersGroup.com просьбу о том, чтобы De Beers прекратила ограничивать раскрытие источников алмазов.
Контакты медийных изданий Rapaport: media@diamonds.net
США: Шерри Хендрикс (Sherri Hendricks) + 1-702-893-9400
Международная линия: Алекс Шейн (Alex Shine) + 1-718-878-5138
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