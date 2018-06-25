Минфин РФ и HRD Antwerp подписали соглашение о сотрудничестве

20 июня 2018

На полях встречи руководителей рабочих органов Кимберлийского процесса, проходящей на этой неделе в Антверпене, министерство финансов Российской Федерации в лице заместителя министра Алексея Моисеева подписало с компанией HRD Antwerp меморандум о взаимопонимании, который предусматривает открытие в Москве ее представительства для проведения сертификации бриллиантов по российским и международным стандартам.

Подписание этого знакового меморандума является важным шагом вперед в процессе открытия первой лаборатории HRD Antwerp в РФ.

Ари Эпштейн (Ari Epstein), подчеркнул в этой связи важную роль России как крупнейшего в мире производителя необработанных алмазов и лидера отрасли в том, что касается прозрачности в цепочке создания стоимости. «Это сотрудничество еще больше укрепит доверие к алмазному и ювелирному рынку в России и во всем мире”, - сказал Эпштейн. Подписание соглашения состоялось в присутствии Людо Ван Кампенхаута (Ludo Van Campenhout), дуайена диамантеров Антверпена, сообщил всемирный алмазный центр AWDC.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished



