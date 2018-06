На межсессионном совещании Кимберлийского процесса 2018 года Всемирный алмазный совет демонстрирует приверженность осуществлению постоянных позитивных изменений

19 июня 2018

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC), отраслевая организация, деятельность которой сосредоточена на предотвращении попадания конфликтных алмазов в легальную глобальную цепочку поставок и на защите ценности природных алмазов, подтвердила свою приверженность осуществлению постоянных позитивных изменений путем реформ на Межсессионном совещании Кимберлийского процесса (КП) 2018 года, которое проводится в бельгийском Антверпене 18-22 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Всемирным алмазным советом сегодня утром. Межсессионный форум является ежегодной встречей, на которой собираются члены отрасли для обсуждения технических аспектов деятельности различных рабочих групп, входящих в Кимберлийский процесс. В настоящее время отдельные члены WDC работают в ряде рабочих групп КП, которые включают в себя Группу мониторинга, Группу мониторинга в ЦАР, Группу статистических данных, Группу по вопросам правил и процедур, Группу по вопросам участия и председательства, Группу по аллювиальному и старательскому производству и Группу экспертов по алмазам.Ожидается, что в запланированной на сегодня речи Стефан Фишлер, исполняющий обязанности президента WDC, вновь заявит о необходимости обзора деятельности и реформы КП в областях, касающихся конфликтных алмазов, минимальных стандартов Сертификационной схемы КП (ССКП) и долгосрочного осуществления директив ССКП через Постоянный секретариат. Ожидается, что он также обратится к странам-производителям аллювиальных алмазов с призывом использовать возможности прогресса и улучшения жизни своих общин, что стало возможным благодаря КП.На пресс-конференции, предшествовавшей Межсессионному совещанию КП, Стефан Фишлер описал схему реформы и обзора деятельности КП, отметив, что этот процесс ведется по четырем направлениям. «Первое направление рассматривает основной документ КП, второе направление рассматривает механизм экспертной оценки, третье направление рассматривает работу донорского фонда и четвертое направление рассматривает вопрос, связанный с созданием постоянного секретариата, - сказал он. - Все направления объединены задачей сбора воедино всех полученных данных. Эти направления работы демонстрируют хороший прогресс, и мы надеемся, что в конце года на столе будут лежать содержательные предложения. Во время этой межсессионной встречи КП мы проведем несколько заседаний для продолжения обсуждений и достижения прогресса по каждому направлению работы».Коснувшись давней необходимости в создании постоянного секретариата КП, Стефан Фишлер сказал: «Дискуссии о создании постоянного секретариата, безусловно, включены в эту межсессионную встречу КП. Мы считаем важным усилить административную поддержку КП, поскольку, по нашему мнению, необходимо обеспечивать соблюдение стандартов. Во время инспекционных поездок иногда даются рекомендации, но из-за отсутствия аппаратных возможностей трудно проследить за их выполнением. Председатель КП меняется каждый год. Постоянный секретариат предоставит Председателю необходимую помощь. Это может помочь создать институциональную память, специальную кадровую, техническую и административную поддержку повседневной работы КП и его органов. Секретариат также предоставит группу экспертов. Экспертов, которые могут обеспечить значимое наращивание потенциала КП на местах, которые могут управлять и эффективно внедрять решения и ограничения КП, а также следить за соблюдением ограничений или восстановлением работы ССКП в районах под санкциями. WDC разработал глубоко продуманные предложения по работе постоянного секретариата, и мы надеемся, что потребность в нем будет и далее расти в течение процесса реформ КП и ощущаться другими участниками».Говоря о старательской добыче алмазов, он подчеркнул, что мы не должны сваливать в одну кучу всю старательскую добычу, так как сегодня существует старательская добыча, которая работает на требуемом уровне. «Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) является ключевым движущим фактором в аллювиальной горнодобывающей промышленности; эта организация предпринимает много усилий, дабы поддержать сектор с тем, чтобы он стал более отслеживаемым и прозрачным. Уже легализовано 200 000 старателей в ДРК, из которых 110 000 зарегистрировано в сфере добычи алмазов и 90 000 в сфере добычи золота. Эта работа продолжается. В производство внедряются стандарты, такие как стандарты Maendeleo DDI. В поддержку этого были выдвинуты интересные инициативы, одной из которых является GemFair компании De Beers. Эта инициатива поддерживает легализацию старательской и мелкомасштабной добычи и торговли алмазами с целью закупки необработанных алмазов из утвержденных мест, что помогает улучшить условия труда и обеспечить средства к существованию для тех, кто работает в аллювиальном алмазном секторе. Такое развитие продолжается, и мы как Всемирный алмазный совет полностью поддерживаем его. Мы надеемся, что нынешнее меньшинство участников отслеживаемой аллювиальной добычи алмазов со временем станет большинством».В заявлении, распространенном Всемирным алмазным советом, говорится, что, помимо поощрения реформы КП, WDC продолжает выступать за позитивные изменения внутри собственной организации. В этом месяце система гарантий WDC (System of Warranties, SoW) вступила в период открытого для общественности обзора своей деятельности после завершения обзора деятельности отрасли. Система гарантий WDC расширяет гарантии, предоставляемые Сертификационной схемой Кимберлийского процесса, требуя от всех поставщиков алмазов и производителей ювелирных изделий с бриллиантами передавать гарантию бесконфликтного происхождения камней всякий раз, когда алмазы и бриллианты меняют руки. Данная система также обязывает пользователей SoW обеспечить, чтобы торговая деятельность строго соблюдала общепризнанные принципы прав человека и труда и выступала против коррупции и отмывания денег в поддержку обязательного осуществления такой практики.В течение этого года WDC также принимал активное участие в поощрении реформ путем непосредственного взаимодействия с организациями и правительствами, которые могут повлиять на изменения в тех областях, где проблемы конфликтных алмазов являются наиболее острыми. В прошлом месяце руководители WDC отправились в Демократическую Республику Конго (ДРК) и встретились с председателем Рабочей группы по старательскому и аллювиальному производству (Working Group on Artisanal and Alluvial Production, WGAAP); министром по делам шахт; председателем Центра оценки, экспертизы и сертификации (Center for Evaluation, Expertise and Certification, CEEC); его заместителем и сотрудниками; Инициативой развития алмазной отрасли; и членами гражданского общества ДРК. В апреле 2018 года WDC пообещал оказывать свою поддержку Руководящим принципам должностной осмотрительности Организации экономического сотрудничества и развития для обеспечения ответственных цепочек поставки полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных повышенному риску.«Действуя совместно через КП, гражданское общество, правительства и промышленность добиваются значительного прогресса в обеспечении долгосрочных решений, направленных на урегулирование современных проблем алмазных сообществ во всем мире, - сказал г-н Фишлер. - Но этого недостаточно. Мы также должны заглядывать в себя, чтобы поощрять диалог, прислушиваться к озабоченностям, добиваясь осознанного и постоянного прогресса изнутри. Конструктивно разрабатывая политику и процедуры, вместе мы создадим наилучший путь вперед и будем проявлять должную заботу о людях и общинах, где производятся алмазы».В этом году на межсессионном совещании Кимберлийского процесса в Антверпене присутствуют такие члены Всемирного алмазного совета, как АЛРОСА, Arslanian Group NV, AWDC, De Beers Group, Diarough, Dominion Diamond Mines ULC, Grib Diamonds, IDI, Jewelers of America, Malca Amit, Rubel & Menasche, Signet Jewelers Ltd. и WFDB.