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На межсессионном совещании Кимберлийского процесса 2018 года Всемирный алмазный совет демонстрирует приверженность осуществлению постоянных позитивных изменений
Ожидается, что в запланированной на сегодня речи Стефан Фишлер, исполняющий обязанности президента WDC, вновь заявит о необходимости обзора деятельности и реформы КП в областях, касающихся конфликтных алмазов, минимальных стандартов Сертификационной схемы КП (ССКП) и долгосрочного осуществления директив ССКП через Постоянный секретариат. Ожидается, что он также обратится к странам-производителям аллювиальных алмазов с призывом использовать возможности прогресса и улучшения жизни своих общин, что стало возможным благодаря КП.
На пресс-конференции, предшествовавшей Межсессионному совещанию КП, Стефан Фишлер описал схему реформы и обзора деятельности КП, отметив, что этот процесс ведется по четырем направлениям. «Первое направление рассматривает основной документ КП, второе направление рассматривает механизм экспертной оценки, третье направление рассматривает работу донорского фонда и четвертое направление рассматривает вопрос, связанный с созданием постоянного секретариата, - сказал он. - Все направления объединены задачей сбора воедино всех полученных данных. Эти направления работы демонстрируют хороший прогресс, и мы надеемся, что в конце года на столе будут лежать содержательные предложения. Во время этой межсессионной встречи КП мы проведем несколько заседаний для продолжения обсуждений и достижения прогресса по каждому направлению работы».
Коснувшись давней необходимости в создании постоянного секретариата КП, Стефан Фишлер сказал: «Дискуссии о создании постоянного секретариата, безусловно, включены в эту межсессионную встречу КП. Мы считаем важным усилить административную поддержку КП, поскольку, по нашему мнению, необходимо обеспечивать соблюдение стандартов. Во время инспекционных поездок иногда даются рекомендации, но из-за отсутствия аппаратных возможностей трудно проследить за их выполнением. Председатель КП меняется каждый год. Постоянный секретариат предоставит Председателю необходимую помощь. Это может помочь создать институциональную память, специальную кадровую, техническую и административную поддержку повседневной работы КП и его органов. Секретариат также предоставит группу экспертов. Экспертов, которые могут обеспечить значимое наращивание потенциала КП на местах, которые могут управлять и эффективно внедрять решения и ограничения КП, а также следить за соблюдением ограничений или восстановлением работы ССКП в районах под санкциями. WDC разработал глубоко продуманные предложения по работе постоянного секретариата, и мы надеемся, что потребность в нем будет и далее расти в течение процесса реформ КП и ощущаться другими участниками».
Говоря о старательской добыче алмазов, он подчеркнул, что мы не должны сваливать в одну кучу всю старательскую добычу, так как сегодня существует старательская добыча, которая работает на требуемом уровне. «Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) является ключевым движущим фактором в аллювиальной горнодобывающей промышленности; эта организация предпринимает много усилий, дабы поддержать сектор с тем, чтобы он стал более отслеживаемым и прозрачным. Уже легализовано 200 000 старателей в ДРК, из которых 110 000 зарегистрировано в сфере добычи алмазов и 90 000 в сфере добычи золота. Эта работа продолжается. В производство внедряются стандарты, такие как стандарты Maendeleo DDI. В поддержку этого были выдвинуты интересные инициативы, одной из которых является GemFair компании De Beers. Эта инициатива поддерживает легализацию старательской и мелкомасштабной добычи и торговли алмазами с целью закупки необработанных алмазов из утвержденных мест, что помогает улучшить условия труда и обеспечить средства к существованию для тех, кто работает в аллювиальном алмазном секторе. Такое развитие продолжается, и мы как Всемирный алмазный совет полностью поддерживаем его. Мы надеемся, что нынешнее меньшинство участников отслеживаемой аллювиальной добычи алмазов со временем станет большинством».
В заявлении, распространенном Всемирным алмазным советом, говорится, что, помимо поощрения реформы КП, WDC продолжает выступать за позитивные изменения внутри собственной организации. В этом месяце система гарантий WDC (System of Warranties, SoW) вступила в период открытого для общественности обзора своей деятельности после завершения обзора деятельности отрасли. Система гарантий WDC расширяет гарантии, предоставляемые Сертификационной схемой Кимберлийского процесса, требуя от всех поставщиков алмазов и производителей ювелирных изделий с бриллиантами передавать гарантию бесконфликтного происхождения камней всякий раз, когда алмазы и бриллианты меняют руки. Данная система также обязывает пользователей SoW обеспечить, чтобы торговая деятельность строго соблюдала общепризнанные принципы прав человека и труда и выступала против коррупции и отмывания денег в поддержку обязательного осуществления такой практики.
В течение этого года WDC также принимал активное участие в поощрении реформ путем непосредственного взаимодействия с организациями и правительствами, которые могут повлиять на изменения в тех областях, где проблемы конфликтных алмазов являются наиболее острыми. В прошлом месяце руководители WDC отправились в Демократическую Республику Конго (ДРК) и встретились с председателем Рабочей группы по старательскому и аллювиальному производству (Working Group on Artisanal and Alluvial Production, WGAAP); министром по делам шахт; председателем Центра оценки, экспертизы и сертификации (Center for Evaluation, Expertise and Certification, CEEC); его заместителем и сотрудниками; Инициативой развития алмазной отрасли; и членами гражданского общества ДРК. В апреле 2018 года WDC пообещал оказывать свою поддержку Руководящим принципам должностной осмотрительности Организации экономического сотрудничества и развития для обеспечения ответственных цепочек поставки полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных повышенному риску.
«Действуя совместно через КП, гражданское общество, правительства и промышленность добиваются значительного прогресса в обеспечении долгосрочных решений, направленных на урегулирование современных проблем алмазных сообществ во всем мире, - сказал г-н Фишлер. - Но этого недостаточно. Мы также должны заглядывать в себя, чтобы поощрять диалог, прислушиваться к озабоченностям, добиваясь осознанного и постоянного прогресса изнутри. Конструктивно разрабатывая политику и процедуры, вместе мы создадим наилучший путь вперед и будем проявлять должную заботу о людях и общинах, где производятся алмазы».
В этом году на межсессионном совещании Кимберлийского процесса в Антверпене присутствуют такие члены Всемирного алмазного совета, как АЛРОСА, Arslanian Group NV, AWDC, De Beers Group, Diarough, Dominion Diamond Mines ULC, Grib Diamonds, IDI, Jewelers of America, Malca Amit, Rubel & Menasche, Signet Jewelers Ltd. и WFDB.
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