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01 июня 2018

Зимбабве остается в поле зрения АЛРОСА

19 июня 2018
Новости

Российская компания АЛРОСА, алмазный гигант, заявила, что рассматривает возможности для инвестирования в разведку и добычу алмазов в Зимбабве.

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Фото: АЛРОСА


Газета Sunday Mail процитировала генерального директора компании Сергея Иванова, который в апреле провел встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который заявил, что «подготовительные работы» находятся на пути к продвижению, чтобы «выявить возможные области для сотрудничества».
«21 апреля 2018 года мы встретились с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Во время встречи мы отметили высокий потенциал для расширения связей с зимбабвийскими партнерами, - сообщил он. – Мы сфокусировались на обсуждении возможности для инвестирования в проекты разведки и добычи алмазов в Зимбабве».
Иванов заявил, что АЛРОСА ищет перспективные сферы для дальнейшего сотрудничества и инвестирования.
Помимо Восточной Европы, АЛРОСА ведет горную добычу в Анголе, а также проводит программы геологоразведки в Ботсване через совместное предприятие с Botswana Diamonds.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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