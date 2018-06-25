Зимбабве остается в поле зрения АЛРОСА

19 июня 2018

Российская компания АЛРОСА, алмазный гигант, заявила, что рассматривает возможности для инвестирования в разведку и добычу алмазов в Зимбабве.





Фото: АЛРОСА





Газета Sunday Mail процитировала генерального директора компании Сергея Иванова, который в апреле провел встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, который заявил, что «подготовительные работы» находятся на пути к продвижению, чтобы «выявить возможные области для сотрудничества».

«21 апреля 2018 года мы встретились с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Во время встречи мы отметили высокий потенциал для расширения связей с зимбабвийскими партнерами, - сообщил он. – Мы сфокусировались на обсуждении возможности для инвестирования в проекты разведки и добычи алмазов в Зимбабве».

Иванов заявил, что АЛРОСА ищет перспективные сферы для дальнейшего сотрудничества и инвестирования.

Помимо Восточной Европы, АЛРОСА ведет горную добычу в Анголе, а также проводит программы геологоразведки в Ботсване через совместное предприятие с Botswana Diamonds.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished