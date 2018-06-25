AWDC представил революционную технологию полировки алмазов

19 июня 2018

Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC провел в понедельник презентацию оборудования, которое позволяет полностью автоматизировать процесс полировки алмазов.«Данная революционная технология фундаментальным образом меняет процесс алмазной полировки. Процесс полировки камня теперь будет занимать около полутора часов, вместо целого дня при обработке вручную. Это ускорение в в 10-20 раз», — сказал Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC.На разработку новой технологии и создание полировочного оборудования под названием FENIX у экспертов научно-технологического центра при AWDC ушло более десяти лет.Сейчас полировка алмазов в Антверпене производится вручную и является дорогостоящим трудом. Алмазные компании уже проводят испытания полировочного оборудования, которое будет внедрено в производство в сентябре.