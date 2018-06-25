На ежегодном форуме «Мингео-Сибирь» представили первую цифровую платформу по развитию юниорных сырьевых проектов

19 июня 2018

Фото: mingeoforum.ru

На XI международном форуме «Мингео-Сибирь», который проходил 23 и 24 мая в Красноярске, геологическому сообществу представили первую цифровую блокчейн платформу по развитию юниорных сырьевых проектов, которая призвана создать эко-среду для привлечения инвестиций в горно-геологическую отрасль и объединить инвесторов, недропользователей и экспертов по всему миру.До конца 2020 года на площадке будет размещено и обеспечено горно-геологической экспертизой, с выходом на международный рынок, свыше тысячи объектов.«Более 15 лет международное геологическое сообщество заявляет о необходимости создания единой платформы, на которой горные проекты имели бы возможность находить инвестиционную поддержку объектам недр без посредников. Реализация такой платформы стала возможна благодаря появлению технологии блокчейн. В настоящее время на ее базе создается «Территория ресурсов» — единая платформа, которая объединит интересы как недропользователей, так и инвесторов»,— рассказал директор и координатор горно-геологического форума «Мингео-Сибирь» Игорь Свинтицкий.Эксперт отметил, что блокчейн позволит пользователям платформы отслеживать транзакции, горно-геологическую экспертизу, историю и текущий статус проекта из любой точки мира в круглосуточном режиме.Регистрацию проектов планируется запустить до конца июня.Первым зарегистрированным пользователям будут доступны горно-геологическая, юридическая и финансовая экспресс-оценки горнодобывающих проектов. К экспресс-анализу, разработанному в рамках проекта, будут привлекаться эксперты CRIRSCO, ОЭРН, ЕСОЭН, специалисты из профильных отраслевых институтов, таких как ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ, а также из МГУ, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе и Сибирского федерального университета.На базе платформы будут сформированы рейтинги экспертов по результатам их работы, а также рейтинги проектов на основе горно- геологического анализа.