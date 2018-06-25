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На ежегодном форуме «Мингео-Сибирь» представили первую цифровую платформу по развитию юниорных сырьевых проектов
Фото: mingeoforum.ru
До конца 2020 года на площадке будет размещено и обеспечено горно-геологической экспертизой, с выходом на международный рынок, свыше тысячи объектов.
«Более 15 лет международное геологическое сообщество заявляет о необходимости создания единой платформы, на которой горные проекты имели бы возможность находить инвестиционную поддержку объектам недр без посредников. Реализация такой платформы стала возможна благодаря появлению технологии блокчейн. В настоящее время на ее базе создается «Территория ресурсов» — единая платформа, которая объединит интересы как недропользователей, так и инвесторов»,— рассказал директор и координатор горно-геологического форума «Мингео-Сибирь» Игорь Свинтицкий.
Эксперт отметил, что блокчейн позволит пользователям платформы отслеживать транзакции, горно-геологическую экспертизу, историю и текущий статус проекта из любой точки мира в круглосуточном режиме.
Регистрацию проектов планируется запустить до конца июня.Первым зарегистрированным пользователям будут доступны горно-геологическая, юридическая и финансовая экспресс-оценки горнодобывающих проектов. К экспресс-анализу, разработанному в рамках проекта, будут привлекаться эксперты CRIRSCO, ОЭРН, ЕСОЭН, специалисты из профильных отраслевых институтов, таких как ВИМС, ЦНИГРИ, ИМГРЭ, а также из МГУ, Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе и Сибирского федерального университета.
На базе платформы будут сформированы рейтинги экспертов по результатам их работы, а также рейтинги проектов на основе горно- геологического анализа.
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