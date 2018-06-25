АЛРОСА введет новые программы бесплатного скрининга здоровья для работников в августе

19 июня 2018

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, с августа начнет новые программы бесплатных медицинских скринингов по разным направлениям для персонала. Финансирование этих мероприятий также увеличится по сравнению с прошлым годом.

Компания впервые ввела практику скринигов в 2017 году. Тогда в течение октября-декабря около 5,5 тыс. сотрудников компании проверили свое здоровье по программам «Мужское здоровье» и «Профилактика и ранняя диагностика заболеваний органов пищеварения». Обследование в Удачном, Айхале, Мирном и Ленске проводили специально приглашенные специалисты международного медицинского центра «СОГАЗ». На эти мероприятия АЛРОСА направила около 30 млн рублей.

Учитывая высокий интерес работников к программе, АЛРОСА продолжает практику ранней диагностики и профилактики. Со 2 августа до 30 ноября 2018 года будут проведены новые программы - «Кардио-скрининг» и «Женское здоровье», а также продолжится программа по диагностике заболеваний органов пищеварения. Общее финансирование программ скрининга в 2018 году составит около 77 млн рублей. Планируется, что обследование пройдут около 10,5 тыс. человек.

«Прошлогодняя скрининговая программа дала очень хороший результат, в том числе помогла многим людям получить реальную картину своего здоровья и своевременно заняться профилактикой и лечением. Большое количество участников программы говорит о том, что люди понимают важность ранней диагностики. Для АЛРОСА важно предоставить работникам такую возможность, особенно учитывая тот факт, что большинство сотрудников работает на территориях, удаленных от крупных городов. Забота о здоровье сотрудников является неотъемлемой частью социальных программ компании», - сказала директор Медицинского центра АЛРОСА Юлия Кулакова.



