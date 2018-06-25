Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
АЛРОСА введет новые программы бесплатного скрининга здоровья для работников в августе
Компания впервые ввела практику скринигов в 2017 году. Тогда в течение октября-декабря около 5,5 тыс. сотрудников компании проверили свое здоровье по программам «Мужское здоровье» и «Профилактика и ранняя диагностика заболеваний органов пищеварения». Обследование в Удачном, Айхале, Мирном и Ленске проводили специально приглашенные специалисты международного медицинского центра «СОГАЗ». На эти мероприятия АЛРОСА направила около 30 млн рублей.
Учитывая высокий интерес работников к программе, АЛРОСА продолжает практику ранней диагностики и профилактики. Со 2 августа до 30 ноября 2018 года будут проведены новые программы - «Кардио-скрининг» и «Женское здоровье», а также продолжится программа по диагностике заболеваний органов пищеварения. Общее финансирование программ скрининга в 2018 году составит около 77 млн рублей. Планируется, что обследование пройдут около 10,5 тыс. человек.
«Прошлогодняя скрининговая программа дала очень хороший результат, в том числе помогла многим людям получить реальную картину своего здоровья и своевременно заняться профилактикой и лечением. Большое количество участников программы говорит о том, что люди понимают важность ранней диагностики. Для АЛРОСА важно предоставить работникам такую возможность, особенно учитывая тот факт, что большинство сотрудников работает на территориях, удаленных от крупных городов. Забота о здоровье сотрудников является неотъемлемой частью социальных программ компании», - сказала директор Медицинского центра АЛРОСА Юлия Кулакова.
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