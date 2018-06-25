Opsydia будет размечать синтетические бриллианты Lightbox

18 июня 2018

Фото: Opsydia

Opsydia, предприятие Оксфордского университета (University of Oxford), объявило о создании новой лазерной технологии, которая решит проблему фальсификации в алмазной индустрии, сообщается в пресс-релизе, распространенном компанией.Компания заявляет, что Opsydia использует лазеры высокой точности, которые «могут создавать крошечную разметку, менее 1/50 толщины человеческого волоса, под поверхностью бриллианта».«Наши лазерные технологии изменят стандарты обеспечения безопасности в области алмазно-бриллиантовой индустрии, а также поддержат отраслевые инициативы, предотвращая фальсификацию и подделку бриллиантов», - заявил генеральный директор Opsydia Эндрю Риммер (Andrew Rimmer).De Beers Group, одна из лидирующих компаний в алмазно-бриллиантовой отрасли, приняла решение об использовании данной технологии для разметки своих синтетических бриллиантов бренда Lightbox. Разметка поможет идентифицировать выращенные в лаборатории камни и гарантировать их качество.Стив Коу (Steve Coe), управляющий директор Lightbox, сообщил: «Мы рады сотрудничать с Opsydia, используя эту замечательную, новую технологию. Эта технология внутренней разметки бриллиантов является надежным средством для простого, визуального распознания синтетических камней Lightbox Jewelry, в то же время предоставляя покупателям гарантию, что этот продукт отличается высоким качеством и был произведен мировым лидером в этой области».