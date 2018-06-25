Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
В руководстве Lucara Diamond стало больше женщин
Ее главные обязанности будут заключаться в изучении стратегических возможностей роста, включая слияния и поглощения.
Генеральный директор и президент компании Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что Хира будет «вносить необходимые навыки и опыт» в бизнес компании.
«Хира – отлично подходит для того, чтобы проводить оценку потенциальных возможностей роста для продвижения бизнеса Lucara, - заявила она. – Она также будет играть важную роль в укреплении нашего подхода к корпоративным коммуникациям и отношениям между акционерами Lucara и Clara».
Ранее Хира работала в области разведки алмазов, цветных металлов и золота. До назначения в Lucara она сменила род деятельности и начала работать на ранках капитала с горнодобывающими компаниями, которые зарегистрированы на биржах в Северной Америке, Австралии, Южной Африке, Великобритании и Европе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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