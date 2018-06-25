В руководстве Lucara Diamond стало больше женщин

18 июня 2018

Lucara Diamond назначила канадского геолога, которая впоследствии стала банкиром, Айшу Хиру (Ayesha Hira) на пост вице-президента по корпоративному развитию и стратегиям.Ее главные обязанности будут заключаться в изучении стратегических возможностей роста, включая слияния и поглощения.Генеральный директор и президент компании Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что Хира будет «вносить необходимые навыки и опыт» в бизнес компании.«Хира – отлично подходит для того, чтобы проводить оценку потенциальных возможностей роста для продвижения бизнеса Lucara, - заявила она. – Она также будет играть важную роль в укреплении нашего подхода к корпоративным коммуникациям и отношениям между акционерами Lucara и Clara».Ранее Хира работала в области разведки алмазов, цветных металлов и золота. До назначения в Lucara она сменила род деятельности и начала работать на ранках капитала с горнодобывающими компаниями, которые зарегистрированы на биржах в Северной Америке, Австралии, Южной Африке, Великобритании и Европе.