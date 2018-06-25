Lucapa и ее партнеры выручили $2 млн с последних продаж алмазов, добытых на Луло

18 июня 2018

Фото: Lucapa Diamond

Lucapa Diamond и ее партнеры - Endiama и Rosas & Petalas - получили $2 млн с продаж алмазов, добытых на аллювиальном месторождении на проекте Луло (Lulo) в Анлоге.С последними продажами валовый объем поступлений от алмазов, добытых на Луло, на сегодняшний день составляет $15,9 млн за первое полугодие. Средняя цена за карат составила $1 642.Алмазная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже ( Australian Securities Exchange, ASX), заявила, что было продано 1 782 карата алмазов по средней цене $1 150 за карат.Тем не менее Lucapa сообщила, что она не включила в продажи несколько крупных алмазов специальных размеров и ряд цветных алмазов специальных размеров.Они будут представлены в другом цикле продаж.Lucapa и ее партнеры по Луло продолжают поиски первичных кимберлитовых месторождений этих исключительных алмазов, добытых на аллювиальных месторождениях, с помощью трех буровых установок, которые участвуют в нынешней программе геологоразведки кимберлита.