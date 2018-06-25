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Эксклюзив

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан

«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...

04 июня 2018

Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов

В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...

01 июня 2018

Кольцо с бриллиантом весом 20,47 карата стало хитом продаж на аукционе Christie’s в Нью-Йорке

18 июня 2018
Новости
Кольцо с бриллиантом круглой огранки цвета D типа IIa весом 20,47 карата было продано за $2,7 млн на аукционе "Великолепные драгоценные камни" Christie’s, который прошел в Нью-Йорке 12 июня 2018 года, согласно сообщению агентства Rapaport.
Кольцо предварительно оценивалось в $2,5 млн - $3,5 млн.
Также на аукцион было выставлено ожерелье с подвеской в форме сердца от Leviev, которое было продано за $1,6 млн. На аукционе были представлены драгоценности Пегги и Дэвида Рокфеллеров (Peggy and David Rockefeller), которые ушли с молотка в общей сложности за $3,5 млн. Бриллиантовое ожерелье, состоящее из ряда камней камней, ограненных в форме "овал" и "маркиз", к каждому из которых подвешен грушевидный бриллиант, было реализовано за $1,6 млн, сообщает агентство.
На аукционе «Великолепные драгоценные камни», который прошел в Нью-Йорке, были представлены изысканные знаковые ювелирные изделия, цветные камни и значимые белые и фантазийные бриллианты.

Виктория Кири, Rough&Polished

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