Кольцо с бриллиантом весом 20,47 карата стало хитом продаж на аукционе Christie’s в Нью-Йорке

18 июня 2018

Кольцо с бриллиантом круглой огранки цвета D типа IIa весом 20,47 карата было продано за $2,7 млн на аукционе "Великолепные драгоценные камни" Christie’s, который прошел в Нью-Йорке 12 июня 2018 года, согласно сообщению агентства Rapaport.

Кольцо предварительно оценивалось в $2,5 млн - $3,5 млн.

Также на аукцион было выставлено ожерелье с подвеской в форме сердца от Leviev, которое было продано за $1,6 млн. На аукционе были представлены драгоценности Пегги и Дэвида Рокфеллеров (Peggy and David Rockefeller), которые ушли с молотка в общей сложности за $3,5 млн. Бриллиантовое ожерелье, состоящее из ряда камней камней, ограненных в форме "овал" и "маркиз", к каждому из которых подвешен грушевидный бриллиант, было реализовано за $1,6 млн, сообщает агентство.

На аукционе «Великолепные драгоценные камни», который прошел в Нью-Йорке, были представлены изысканные знаковые ювелирные изделия, цветные камни и значимые белые и фантазийные бриллианты.



Виктория Кири, Rough&Polished



