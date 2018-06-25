Stornoway объявила о назначении члена правления

Stornoway Diamond Corporation объявила о назначении Мишель С. Дарлинг (Michele S. Darling) членом совета директоров корпорации.
Дарлинг имеет более чем тридцатилетний опыт ведения бизнеса с особыми знаниями в области управления человеческими ресурсами и корпоративного управления. В настоящее время она входит в состав советов директоров Nickel Creek Platinum Corp., Denihan Hospitality Group (Нью-Йорк) и Trillium Health Partners, а также является бывшим директором Osisko Mining Corp. и Hewitt Equipment Ltd.
Дарлинг входит в совет директоров Stornoway в качестве кандидата Orion Mine Finance. В этом качестве она заменяет Дуга Сильвера (Doug Silver), который присоединился к совету директоров в 2014 году и курировал разработку и ввод в эксплуатацию алмазного месторождения Ренар (Renard).
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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Stornoway Diamond Corporation объявила о назначении Мишель С. Дарлинг (Michele S. Darling) членом совета директоров корпорации.
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