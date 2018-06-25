Мугабе больше не будет давать показаний по делу о пропавшей части прибыли с Маранге

15 июня 2018

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе больше не предстанет перед парламентским портфельным комитетом по горнодобывающей промышленности, чтобы дать показания по делу о расхищении во время его правления части прибыли, полученной от алмазов, добытых в Маранге (Marange), согласно сообщениям средств массовой информации.

Он не явился дважды.

«Бывший президент … не смог прибыть в назначенный час, и комитет начал рассматривать возможность вызвать его на слушание в качестве крайней меры, но после обсуждения с достопочтенным председателем, мы отказались от таких действий», - газета Herald процитировала заявление председателя комитета Тембу Млисву (Temba Mliswa).

Мугабе заявил в 2016 году, что из $15 млрд, вырученных от продаж алмазов из Маранге с начала разработки участка в 2006, только $2 млрд было направлено в казну.

Агентство Reuters привело слова неизвестного члена парламента, знакомого с делом, который заявил в прошлом месяце, что Мугабе скорее всего не явится перед комитетом, потому что этого не хотят некоторые влиятельные политики правящей партии Зимбабвийского африканского национального союза – Патриотического фронта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished