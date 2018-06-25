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Эксклюзив

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Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

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01 июня 2018

Мугабе больше не будет давать показаний по делу о пропавшей части прибыли с Маранге

15 июня 2018
Новости
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе больше не предстанет перед парламентским портфельным комитетом по горнодобывающей промышленности, чтобы дать показания по делу о расхищении во время его правления части прибыли, полученной от алмазов, добытых в Маранге (Marange), согласно сообщениям средств массовой информации.
Он не явился дважды.
«Бывший президент … не смог прибыть в назначенный час, и комитет начал рассматривать возможность вызвать его на слушание в качестве крайней меры, но после обсуждения с достопочтенным председателем, мы отказались от таких действий», - газета Herald процитировала заявление председателя комитета Тембу Млисву (Temba Mliswa).
Мугабе заявил в 2016 году, что из $15 млрд, вырученных от продаж алмазов из Маранге с начала разработки участка в 2006, только $2 млрд было направлено в казну.       
Агентство Reuters привело слова неизвестного члена парламента, знакомого с делом, который заявил в прошлом месяце, что Мугабе скорее всего не явится перед комитетом, потому что этого не хотят некоторые влиятельные политики правящей партии Зимбабвийского африканского национального союза – Патриотического фронта.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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