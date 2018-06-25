Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Мугабе больше не будет давать показаний по делу о пропавшей части прибыли с Маранге
Он не явился дважды.
«Бывший президент … не смог прибыть в назначенный час, и комитет начал рассматривать возможность вызвать его на слушание в качестве крайней меры, но после обсуждения с достопочтенным председателем, мы отказались от таких действий», - газета Herald процитировала заявление председателя комитета Тембу Млисву (Temba Mliswa).
Мугабе заявил в 2016 году, что из $15 млрд, вырученных от продаж алмазов из Маранге с начала разработки участка в 2006, только $2 млрд было направлено в казну.
Агентство Reuters привело слова неизвестного члена парламента, знакомого с делом, который заявил в прошлом месяце, что Мугабе скорее всего не явится перед комитетом, потому что этого не хотят некоторые влиятельные политики правящей партии Зимбабвийского африканского национального союза – Патриотического фронта.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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