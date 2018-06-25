Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Petra получила $170 млн, чтобы сократить огромный долг
На движении денежной наличности компании негативным образом отразилась совокупность факторов - забастовка в Южной Африке, укрепление ранда, задержка ввода в эксплуатацию новой фабрики на руднике Куллинан (Cullinan) и эмбарго для экспорта в Танзанию.
Генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) заявил в прошлом месяце, что новые акции были выпущены в интересах акционеров, что позволит компании воспользоваться выгодами этого капиталоемкого этапа, сдвигая акцент на затратоэффективный способ добычи на новых нетронутых участках, сокращая профиль расходования средств.
Ожидалось, что инвесторы получат пять акций за каждые восемь, которыми они владеют, стоимостью 40 пенсов каждая.
Компания недавно заключила соглашение со своими кредиторами о снятии договорных обязательств за декабрь 2017 года, а также об их снижении в расчетах нынешнего года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)