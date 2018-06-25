Petra получила $170 млн, чтобы сократить огромный долг

15 июня 2018

Petra Diamonds заявила, что акционеры компании одобрили выпуск новых акций, чтобы привлечь $170 млн для снижения задолженности, которая составляла $622 млн по состоянию на конец марта.

На движении денежной наличности компании негативным образом отразилась совокупность факторов - забастовка в Южной Африке, укрепление ранда, задержка ввода в эксплуатацию новой фабрики на руднике Куллинан (Cullinan) и эмбарго для экспорта в Танзанию.

Генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) заявил в прошлом месяце, что новые акции были выпущены в интересах акционеров, что позволит компании воспользоваться выгодами этого капиталоемкого этапа, сдвигая акцент на затратоэффективный способ добычи на новых нетронутых участках, сокращая профиль расходования средств.

Ожидалось, что инвесторы получат пять акций за каждые восемь, которыми они владеют, стоимостью 40 пенсов каждая.

Компания недавно заключила соглашение со своими кредиторами о снятии договорных обязательств за декабрь 2017 года, а также об их снижении в расчетах нынешнего года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished