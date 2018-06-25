Вход
Регистрация

Эксклюзив

В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации

Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...

25 июня 2018

Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи

Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...

18 июня 2018

Стратегия регулирования ювелирной отрасли России

На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика».  Кроме того, были рассмотрены...

13 июня 2018

Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан

«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...

04 июня 2018

Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов

В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...

01 июня 2018

Тиара Марии Текской блеснула вновь на королевской свадьбе

15 июня 2018
Новости

Меган Маркл надела тиару-бандо Марии Текской на церемонию бракосочетания с принцем Гарри 19 мая 2018 года. Тиара принадлежит королеве Елизавете II, которая одолжила ее невесте для венчания, говорится в сообщении на портале Court Jeweller.

news_15062018_tiara.png
Фото: The Court Jeweller


Тиара была создана в 1932 году специально, чтобы вместить великолепную брошь из 10 крупных бриллиантов. Саму брошь подарило графство Линкольн на тот момент принцессе Марии в 1893 году в честь ее свадьбы с принцем Георгом, герцогом Йоркским. Украшение сделано из платины и бриллиантов и состоит из 11 секций, что делает ее подвижной.
Ожидалось, что в свой особенный день Меган наденет тиару Спенсеров, которая принадлежала покойной маме принца Гарри, принцессе Диане. Но вместо этого невеста выбрала изделие, которое никто из королевских кровей не надевал десятилетиями.
Меган решила сочетать тиару с браслетом и сережками от Cartier, выполненными из 14-каратного белого золота.
На приеме в честь свадьбы герцогиня Сассекская сменила комплект сережек и браслета на длинные серьги, также от Cartier, и надела кольцо покойной принцессы Дианы, выполненное из аквамарина, ограненного в форме изумруда, согласно данным Court Jeweller.

Виктория Кири, Rough&Polished

Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished