Тиара Марии Текской блеснула вновь на королевской свадьбе

15 июня 2018

Меган Маркл надела тиару-бандо Марии Текской на церемонию бракосочетания с принцем Гарри 19 мая 2018 года. Тиара принадлежит королеве Елизавете II, которая одолжила ее невесте для венчания, говорится в сообщении на портале Court Jeweller.





Фото: The Court Jeweller





Тиара была создана в 1932 году специально, чтобы вместить великолепную брошь из 10 крупных бриллиантов. Саму брошь подарило графство Линкольн на тот момент принцессе Марии в 1893 году в честь ее свадьбы с принцем Георгом, герцогом Йоркским. Украшение сделано из платины и бриллиантов и состоит из 11 секций, что делает ее подвижной.

Ожидалось, что в свой особенный день Меган наденет тиару Спенсеров, которая принадлежала покойной маме принца Гарри, принцессе Диане. Но вместо этого невеста выбрала изделие, которое никто из королевских кровей не надевал десятилетиями.

Меган решила сочетать тиару с браслетом и сережками от Cartier, выполненными из 14-каратного белого золота.

На приеме в честь свадьбы герцогиня Сассекская сменила комплект сережек и браслета на длинные серьги, также от Cartier, и надела кольцо покойной принцессы Дианы, выполненное из аквамарина, ограненного в форме изумруда, согласно данным Court Jeweller.



Виктория Кири, Rough&Polished