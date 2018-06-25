Изысканные драгоценности Марии-Антуанетты выставят на аукцион

14 июня 2018

Украшения с бриллиантами и жемчугом, ранее не экспонировавшиеся и принадлежавшие королеве Марии-Антуанетте, супруге короля Франции Людовика XVI, выставят на аукционную продажу, сообщило агентство AFP со ссылкой на Sotheby's.





Фото: Wikipedia





Торги состоятся 12 ноября в Женеве. Будут представлены более ста лотов драгоценностей, принадлежащих семье Бурбон-Парма.

Ожидается, что бриллиантовый кулон Марии-Антуанетты с эксклюзивной жемчужиной принесет до $2 млн долларов (1,7 млн евро). В $300 тыс (255 тыс евро) оценено ожерелье королевы Франции из более чем 300 жемчужин.

Когда король Людовик XVI и его супруга с детьми в марте 1791 года попытались бежать от Великой французской революции, их драгоценности были тайно вывезены из страны и доставлены доверенному человеку в Брюсселе. Впоследствии он передал их племяннику императора Австрии, который позже вернул ювелирные изделия единственному выжившему ребенку Марии-Антуанетты - Марии Терезе Французской.

Мария-Антуанетта была гильотинирована 16 октября 1793 года, в период революционного террора. Месяцем позже та же участь постигла Людовика XVI.



Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

