Горная палата заявила, что агрегация алмазов в Ботсване стабилизировалась

14 июня 2018

Горная палата Ботсваны заявила, что агрегация алмазов в стране стабилизировалась, но на таком уровне, который еще требует доработок.

Работу по агрегации, в процессе которой смешивают схожие алмазы со всех производственных точек De Beers по всему миру, перевели в Ботсвану в августе 2012 года. В течение 80 предыдущих лет агрегация проводилась в Лондоне.

Глава горной палаты Чарльз Сивава (Charles Siwawa), который выступил на прошлой неделе на конференции по горной добыче в Габороне, не смог предоставить более подробную информацию по агрегации.

Однако ожидалось, что, как только De Beers перенесет работы по агрегации в Ботсвану, через страну станет проходить поток алмазов, стоимостью $6 млрд.

Сивава отметил, что алмазы в стране показывают стабильные результаты.

Он заявил, что это вновь вызвало заинтересованность в нескольких рудниках, которые находятся на техническом обслуживании и уходе.

Алмазный рудник Лерала (Lerala), который был законсервирован с середины 2017 года после того, как не смог принести прибыль владеющей им ныне закрытой австралийской компании Kimberley Diamond Company, был продан за $8,1 млн на онлайн аукционе в конце прошлого месяца.

Рудник, находящийся в Ботсване, состоит из пяти алмазоносных кимберлитовых трубок площадью от 0,16 га до 2,35 га.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



