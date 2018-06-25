Эксклюзив
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01 июня 2018
Горная палата заявила, что агрегация алмазов в Ботсване стабилизировалась
Работу по агрегации, в процессе которой смешивают схожие алмазы со всех производственных точек De Beers по всему миру, перевели в Ботсвану в августе 2012 года. В течение 80 предыдущих лет агрегация проводилась в Лондоне.
Глава горной палаты Чарльз Сивава (Charles Siwawa), который выступил на прошлой неделе на конференции по горной добыче в Габороне, не смог предоставить более подробную информацию по агрегации.
Однако ожидалось, что, как только De Beers перенесет работы по агрегации в Ботсвану, через страну станет проходить поток алмазов, стоимостью $6 млрд.
Сивава отметил, что алмазы в стране показывают стабильные результаты.
Он заявил, что это вновь вызвало заинтересованность в нескольких рудниках, которые находятся на техническом обслуживании и уходе.
Алмазный рудник Лерала (Lerala), который был законсервирован с середины 2017 года после того, как не смог принести прибыль владеющей им ныне закрытой австралийской компании Kimberley Diamond Company, был продан за $8,1 млн на онлайн аукционе в конце прошлого месяца.
Рудник, находящийся в Ботсване, состоит из пяти алмазоносных кимберлитовых трубок площадью от 0,16 га до 2,35 га.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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