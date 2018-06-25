Ботсвана одобряет инициативу De Beers продавать синтетические бриллианты

14 июня 2018

Фото: De Beers Group

Правительство Ботсваны заявило, что поддерживает решение De Beers выйти на рынок синтетической продукции, несмотря на критику оппозиционных партий.«Это было наше решение (выйти на рынок синтетических бриллиантов)», - сообщил на прошлой неделе агентству Rough & Polished Постоянный секретарь по минеральным ресурсам Корнелиус Декоп (Cornelius Dekop) в кулуарах конференции «Ресурсный сектор Ботсваны» (Botswana Resources Sector Conference).Ботсвана владеет 15% акций De Beers, остальные акции принадлежат Anglo American.Тем не менее Southern Times передает, что оппозиционные партии выступили против инициативы De Beers.«…De Beers вышла на рынок синтетических бриллиантов. Зачем? Ботсвана считает, что есть алмазы, страна ведет переговоры с De Beers. Но De Beers отвечает, что не нуждается в нас, - процитировала газета слова президента “Объединения за демократические перемены” (Umbrella for Democratic Change, UDC) Дума Боко (Duma Boko). – Я могу выйти на рынок синтетических бриллиантов».Он заявил, что De Beers решила выйти на рынок синтетической продукции, так как такие мировые сверхдержавы, как Россия и Китай, стали проявлять большой интерес к синтетическим камням.«На алмазном рынке появилась проблема; рынок переключается с подлинных бриллиантов на синтетику, а поскольку De Beers вовлечена в это, она осведомлена о настоящих трендах. Торговать алмазами станет трудно», - сообщил Боко.В прошлом месяце независимый аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал Rough & Polished, что решение De Beers запустить Lightbox Jewelry являлось стратегически вынужденным шагом в интересах всей индустрии природных алмазов.«Я не рассматриваю этот шаг De Beers, как попытку воспользоваться рынком синтетических бриллиантов, а скорее как шанс взять под контроль индустрию созданных в лаборатории камней и управлять ей так, чтобы обезопасить бизнес природных алмазов», - заявил он.