BlueRock Diamonds начинает работы по починке конусной дробилки на руднике в Южной Африке

14 июня 2018

Фото: BlueRock Diamonds

BlueRock Diamonds начала проведение работ по устранению неисправности в конусной дробилке на дробильной установке на алмазном руднике Кареевлей (Kareevlei) в Южной Африке.Когда в конусной дробилке устранят неисправность, она позволит повысить производительность, так как BlueRock вступает в следующую фазу развития.Компания и консультант по инженерным работам оценили состояние дробильной установки и внесли изменения для оптимизации показателей горной добычи в связи с тем, что BlueRock намерена начать добычу полезных ископаемых и разработку своей второй кимберлитовой трубки KV01 открытым способом.«Как сообщалось, мы ищем пути оптимизации показателей дробильной установки, так как собираемся начать добычу алмазов на Кареевлей, - заявил генеральный директор BlueRock Адам Воу (Adam Waugh). – Время простоя, конечно, расстраивает, но, выявив и устранив проблему, мы теперь улучшим установку так, чтобы это положительно сказалось на общих результатах производства».Компания надеется, что производство скоро возобновится.