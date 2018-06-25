Занижение цен на алмазы стоило Catoca около $500 млн за последние 6 лет

14 июня 2018

Catoca, которая производит три четверти всех ангольских алмазов, сообщила, что предположительно потеряла $464 млн за последние 6 лет по причине установленной правительством торговой системы, которая принудительно обязывала продавать камни по ценам ниже международных, говорилось в презентации компании, на которой присутствовало агентство Reuters.

Российская АЛРОСА и ангольская государственная компания Endiama владеют предприятием Catoca, каждая компания имеет 41% акций, в то время как LL International Holding B.V. владеет оставшимися 18% акций.

«Нынешний процесс торговли, когда алмазы продаются “предпочтительным покупателям”, разрушает стоимость для производителя (прибыль становится меньше) и для государства (снижается налог)», - говорилось в презентации, которую представили в марте на личной встрече между представителями алмазной индустрии и министром природных ресурсов и нефти Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo).

Алмазы, добытые предприятием Catoca, продавались в среднем на 24% ниже рыночной стоимости последние шесть лет.

Президент Жуан Лоренсу пообещал реформировать замкнутую алмазную индустрию Анголы для того, чтобы увеличить производство и повысить прибыль, так как вторая в Африке страна по добыче нефти собирается диверсифицировать свою экономику.

В прошлом году Ангола добыла 9 млн каратов алмазов стоимостью $1,1 млрд.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished