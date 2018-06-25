Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Чистая прибыль Chow Tai Fook Group выросла на 33% в 2017-2018 финансовом году
Чистая прибыль выросла на 33%, до $535,7 млн, за год. Согласно данным компании, в этом году рынок восстанавливался, устойчивое развитие бизнеса наблюдалось в материковом Китае, Гонконге и Макао. В условиях изменяющегося рынка розничной торговли компания уверена, что рынок ювелирных изделий Большого Китая имеет хорошие перспективы в 2019 финансовом году и в последующий период.
Продажи в сопоставимых магазинах в материковом Китае поднялись на 8% за рассматриваемый период, а в Гонконге и Макао они выросли на 10%. Продажи ювелирных изделий с камнями увеличились на 5%, до $1,49 млрд, за годовой период, в то время как прибыль с продаж золота показала рост на 15% - до $3,59 млрд. В этом году фирма открыла 204 новые точки розничной торговли, в основном в материковом Китае. По состоянию на 31 марта у компании имелось 2 585 пунктов продаж.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)