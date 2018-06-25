Чистая прибыль Chow Tai Fook Group выросла на 33% в 2017-2018 финансовом году

13 июня 2018

Продажи и прибыль Chow Tai Fook выросли в течение финансового года в связи с восстановлением китайского рынка и увеличившимся притоком туристов в Гонконг. Продажи компании поднялись на 15%, до $7,54 млрд, за финансовый год, который завершился 31 марта. Розничная торговля в материковом Китае выросла на 16%, до $3,58 млрд, в то время как доход от продаж в Гонконге и Макао увеличился на 7%, до $2,63 млрд. Компания также управляет бизнесом по оптовым продажам, который принес 18% от общей прибыли.Чистая прибыль выросла на 33%, до $535,7 млн, за год. Согласно данным компании, в этом году рынок восстанавливался, устойчивое развитие бизнеса наблюдалось в материковом Китае, Гонконге и Макао. В условиях изменяющегося рынка розничной торговли компания уверена, что рынок ювелирных изделий Большого Китая имеет хорошие перспективы в 2019 финансовом году и в последующий период.Продажи в сопоставимых магазинах в материковом Китае поднялись на 8% за рассматриваемый период, а в Гонконге и Макао они выросли на 10%. Продажи ювелирных изделий с камнями увеличились на 5%, до $1,49 млрд, за годовой период, в то время как прибыль с продаж золота показала рост на 15% - до $3,59 млрд. В этом году фирма открыла 204 новые точки розничной торговли, в основном в материковом Китае. По состоянию на 31 марта у компании имелось 2 585 пунктов продаж.