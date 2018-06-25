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01 июня 2018
АЛРОСА в 2017 году направила на экологические программы 4,4 млрд рублей
Фото: АЛРОСА
В частности, в прошлом году АЛРОСА реализовала два значимых для компании и региона проекта, приуроченных в том числе к Году экологии в России. Один из проектов – реконструкция очистных сооружений в Удачном производительностью 15 тыс. кубических метров в сутки. Этот объект является стратегически важным для региона, где процветает рыболовство, и местные реки нуждаются в особой охране. Реконструкция очистных сооружений в Удачном позволила доочищать сточные воды от органических загрязнений до требований ПДК рыбохозяйственных водоемов.
Второй проект – строительство узла закачки карьерных и дренажных вод из рудника «Интернациональный» в западный разлом. Чтобы исключить попадание минерализованных вод на рельеф местности и поверхностные водные объекты, построен комплекс обратной закачки и сеть нагнетальных скважин. Подземные воды из Метегеро-Ичерского водоносного горизонта возвращаются обратно, не причиняя вреда окружающей среде.
В составе республиканских мероприятий, приуроченных к Году экологии, был также сделан акцент на борьбу с браконьерством, в том числе установку шлагбаумов, организацию круглосуточных постов на дороге и участие сотрудников компании в рейдах для противодействия нелегальной охоте или рыбалке, чтобы сохранить биологическое разнообразие региона.
Значимым итогом года является принятие решения о создании Единого экологического центра АЛРОСА, который объединил и централизовал экологические функции, ранее рассредоточенные по отдельным предприятиям и подразделениям. Экологический центр взял на себя широкий функционал: расширение границ производственного экологического контроля и риск-ориентированный подход, внедрение геоинформационной системы мониторинга и создание аналитической базы данных по компании, унификацию правил и формирование единых подходов к решению задач в области охраны окружающей среды. Новая структура разработает экологическую стратегию для последующей интеграции в общую стратегию развития АЛРОСА.
В 2017 году компания также существенно расширила программу мониторинга. За год экологи компании провели около 1,5 тыс. проб воды, воздуха, почвы и донных отложений. Это помогает АЛРОСА стать прозрачнее, более точно определять степень влияния производства на природную среду и корректировать свою экологическую политику.
«Защита окружающей среды является одним из важнейших направлений работы АЛРОСА. Задача компании здесь – не только минимизировать любое воздействие на природу, но и помогать решать уже имеющиеся проблемы в регионе присутствия. Параллельно с природоохранными мероприятиями, АЛРОСА реализует целый ряд проектов, которые будут иметь долгосрочный эффект – например, постепенно переводит технику на газовое топливо, которое гораздо более экологично, или внедряет технологии энергосбережения. Наша цель – сохранить природу и красоту Якутии на долгие годы. Усилия компании в этой области уже получают высокие оценки независимых организаций, но мы будем и дальше развивать и совершенствовать эту работу. В частности, в 2018 году финансирование экологической деятельности вырастет до 5,3 млрд рублей», - сказала глава Экологического центра АЛРОСА Полина Анисимова.
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