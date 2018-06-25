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01 июня 2018
Ботсвана выносит законопроект в области добычи полезных ископаемых на утверждение в парламент
«Целью этого законопроекта, над которым мы работали последние три года, является улучшение инвестиционного климата в секторе минеральных ресурсов, - заявил Эрик Молале (Eric Molale) во время своего выступления на конференции, посвященной добыче полезных ископаемых в Габороне. – Эта стратегия учла сложившиеся на сегодняшний день условия в области добычи полезных ископаемых».
Он также сообщил, что Ботсвана завершила проект законодательных поправок в Закон о горной добыче (Mines and Minerals Act), Закон о драгоценных и полудрагоценных камнях (Precious and Semi-Precious Stones Act) и Закон об огранке алмазов (Diamond Cutting Act).
«Нашей целью является найти способ представить этот законопроект в парламент в этом году, - заявил Молале. – Мы верим, что предложенные поправки в эти законодательные инструменты облегчат ведение бизнеса».
Он добавил, что его министерство получило заявки на 1 032 лицензии на разведку и 23 лицензии на добычу различных полезных ископаемых по состоянию на май 2018 года.
«В настоящий момент мы оцениваем две заявки на добычу угля, - заявил министр. – Большинство программ по разведке угля уже было проведено, и единственное препятствие – недостаточно развитая инфраструктура, которая ограничивает экспорт угля».
Он сообщил на конференции, что он в курсе различных отсрочек в выдаче разрешений и лицензий на горную добычу и будет работать над упрощением выдачи государственных разрешений для компаний, занимающихся добычей минеральных ресурсов.
«Предметом главной озабоченности для компаний является срок проведения Оценки экологического воздействия на окружающую среду (Environmental Impact Assessments), - сказал он. – Мы будем сотрудничать с Министерствами окружающей среды, сохранения природных ресурсов и туризма, чтобы добиться сокращения сроков рассмотрения заявлений».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Габороне, Ботсвана
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