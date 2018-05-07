В Бельгии «налог на карат» превысил планируемые объемы

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«Налог на карат», введенный в Бельгии, принес государству прибыль в размере 68,4 млн евро по сравнению с запланированными в бюджете 50 млн евро и вырученными государством 51,2 млн евро в 2016 году, сообщает агентство Le Soir.be.

Министр финансов Йохан Ван Овертвельд (Johan Van Overtveldt) заявил, что объем дохода может еще вырасти, так как приведенные цифры включают в себя лишь выплаченные авансы.

В 2017 году диамантеры заплатили обычный налог в размере 33,99% и только от 0.55% до 2,1% с их дохода в зависимости от налоговых вычетов, которые они имели право не платить.

До введения «налога на карат» в налоговое ведомство страны поступало около 20 млн евро от алмазно-бриллиантовой отрасли.

Виктория Кири, Rough&Polished, Страсбург

