Эксклюзив
Бриллианты начинают носить не только по особым случаям, но и повседневно
Джой Алуккас (Joy Alukkas) открыл свой первый магазин-салон ювелирных изделий в ОАЭ в 1987 году, а сегодня Joyalukkas Group является глобальным многомиллиардным конгломератом с разными бизнес интересами. Начав с единственного ювелирного магазина...
Вчера
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
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23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования
Фото: Carats.io
По словам генерального директора Авишая Шоушана (Avishai Shoushan), Carats.io создает первый в своем роде жизнеспособный вторичный рынок для торговли бриллиантами, который будет сочетать в себе стабильность бриллиантов и ликвидность криптовалюты. «Мы включаем бриллианты, самый ценный в мире товар, в финансовый рынок в качестве безопасного, прозрачного и ликвидного актива», - заявил он.
Маркер CARAT, на 100% погашаемый бриллиантами, подкрепляется настоящими, сертифицированными камнями. Компания создала Алгоритм оценки бриллиантов (Diamond Pricing Algorithm, DPA), который сравнивает индивидуальные качества камней с ежедневными условиями на рынке, основанными на не менее 14 параметрах бриллиантов. Carats.io уже задействовала бриллианты на сумму $11 млрд. Она также создала Показатель Get-Diamond (Get-Diamond Index, GDX), первый в своем роде рыночный индекс бриллианта, основанный на ежедневных данных продаж бриллиантов на Израильской алмазной бирже (Israel Diamond Exchange, IDE).
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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