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Фото: Carats.io

Carats.io привлекла $1,6 млн на первом этапе финансирования, который возглавил Net Capital Ventures. Компания выпускает первую криптовалюту, поддерживаемую бриллиантами.По словам генерального директора Авишая Шоушана (Avishai Shoushan), Carats.io создает первый в своем роде жизнеспособный вторичный рынок для торговли бриллиантами, который будет сочетать в себе стабильность бриллиантов и ликвидность криптовалюты. «Мы включаем бриллианты, самый ценный в мире товар, в финансовый рынок в качестве безопасного, прозрачного и ликвидного актива», - заявил он.Маркер CARAT, на 100% погашаемый бриллиантами, подкрепляется настоящими, сертифицированными камнями. Компания создала Алгоритм оценки бриллиантов (Diamond Pricing Algorithm, DPA), который сравнивает индивидуальные качества камней с ежедневными условиями на рынке, основанными на не менее 14 параметрах бриллиантов. Carats.io уже задействовала бриллианты на сумму $11 млрд. Она также создала Показатель Get-Diamond (Get-Diamond Index, GDX), первый в своем роде рыночный индекс бриллианта, основанный на ежедневных данных продаж бриллиантов на Израильской алмазной бирже (Israel Diamond Exchange, IDE).