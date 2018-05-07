Эксклюзив
Бриллианты начинают носить не только по особым случаям, но и повседневно
Джой Алуккас (Joy Alukkas) открыл свой первый магазин-салон ювелирных изделий в ОАЭ в 1987 году, а сегодня Joyalukkas Group является глобальным многомиллиардным конгломератом с разными бизнес интересами. Начав с единственного ювелирного магазина...
Сегодня
GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Блок корпоративных финансов АЛРОСА возглавит Сергей Тахиев
До прихода в АЛРОСА он занимал должность директора по связям с инвесторами Группы НЛМК, международной металлургический компании. В период его работы Группа НЛМК занимала лидерские в позиции в международных рейтингах публичных компаний металлургического и горнодобывающего сектора.
Сергей Тахиев окончил Академию Народного Хозяйства (магистр специализация – финансовый менеджмент), программу для высшего менеджмента в бизнес-школе INSEAD (Франция). Он имеет 13-летний опыт работы в металлургическом и горнодобывающем секторе.
Алексей Филипповский, финансовый директор АЛРОСА:
«В новой должности Сергей Тахиев будет отвечать за обеспечение справедливой оценки компании финансовым сообществом, повышение информационной прозрачности компании, развитие взаимодействия с финансовым сообществом, инвесторами и кредитными рейтинговыми агентствами, привлечение долгосрочного финансирования. Уверен, что многолетний опыт работы Сергея в международной публичной компании обеспечит успешную реализацию стратегии развития финансово-экономического блока АЛРОСА в части корпоративных финансов».
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