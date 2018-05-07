Блок корпоративных финансов АЛРОСА возглавит Сергей Тахиев

Сегодня

Начальником Управления по корпоративным финансам АЛРОСА с 14 мая назначен Сергей Тахиев.

До прихода в АЛРОСА он занимал должность директора по связям с инвесторами Группы НЛМК, международной металлургический компании. В период его работы Группа НЛМК занимала лидерские в позиции в международных рейтингах публичных компаний металлургического и горнодобывающего сектора.

Сергей Тахиев окончил Академию Народного Хозяйства (магистр специализация – финансовый менеджмент), программу для высшего менеджмента в бизнес-школе INSEAD (Франция). Он имеет 13-летний опыт работы в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Алексей Филипповский, финансовый директор АЛРОСА:

«В новой должности Сергей Тахиев будет отвечать за обеспечение справедливой оценки компании финансовым сообществом, повышение информационной прозрачности компании, развитие взаимодействия с финансовым сообществом, инвесторами и кредитными рейтинговыми агентствами, привлечение долгосрочного финансирования. Уверен, что многолетний опыт работы Сергея в международной публичной компании обеспечит успешную реализацию стратегии развития финансово-экономического блока АЛРОСА в части корпоративных финансов».