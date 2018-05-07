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16 апреля 2018
«Белая книга» GJEPC обеспечит саморегулирование торговли
Достопочтенный министр торговли, промышленности и гражданской авиации Шри Суреш Прабху (Shri Suresh Prabhu), который рассказал о «белой книге», выпущенной GJEPC, заявил: «Я рад, что Совет представил такую «белую книгу» по финансированию алмазной и ювелирной отрасли. Я надеюсь, что активное участие банков, ECGC и других участников поможет разработать стратегии для развития отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, которая уже долгое время является двигателем в привлечении рабочей силы, создании рабочих мест и развитии экономики».
Министр также добавил: «Мы никогда не будем поддерживать правонарушителей в отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, но будем просить финансовую систему оказывать поддержку всем честным компаниям в этом секторе. Необходимо помочь отрасли раскрыть полный потенциал».
Прамод Агарвал (Pramod Agarwal), председатель GJEPC, заявил: «Дело в том, что развитие этой отрасли в Индии заняло десятилетия упорного труда и приверженности сектору. Мы хотим поднять индустрию на новые высоты в будущем и внести клад в развитие экономики страны, а также создать новые рабочие места. Мы, как отрасль, обещаем принять меры для решения проблем для удовлетворения банков. На практике это единственная отрасль в Индии, которая создала арбитражное посредничество с банками и партиями в том случае, если неработающие активы (NPA) будут восстановлены».
Министр торговли Рита Тиотиа (Rita Teaotia) тепло встретила инициативы Совета, такие как предложение создания MyKYC, отметив: «Эта инициатива повысит уровень доверия и увеличит вклады в сектор, а также обеспечит более открытый обмен информацией и прозрачность, а также рост сектора малого и среднего бизнеса (SME). Банковскому сектору чрезвычайно важно поддерживать отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий, так как она образует большую часть ВНП страны».
Вице-председатель GJEPC Колин Шах (Colin Shah), который предложил выпустить «белую книгу», заявил: «Совместные усилия ключевых финансистов и отрасли смогли устранить многие факторы риска, и MyKYC станет единственным масштабным источником, отвечающим за прозрачность и исключающим актуальные риски». Между GJEPC и AWDC также был подписан меморандум о взаимопонимании для взаимодействия на платформе MyKYCBank.
В саммите также участвовали Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers, Динеш Кумар Кхара (Dinesh Kumar Khara), управляющий директор SBI, Манодж Двиведи (Manoj Dwivedi), совместный секретарь министерства торговли, Биджу Патнаик (Biju Patnaik), исполнительный вице-президент и глава подразделения алмазов и ювелирных изделий IndusInd Bank, М. Сентилнатан (M. Senthilnathan), исполнительный директор ECGC и другие лица.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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