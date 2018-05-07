ZCDC добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человекаR

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Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека на своих алмазных рудниках в Маранге (Marange), сообщает государственный источник.

Газета Herald сообщает, что компания поступила таким образом в свете того, что неправительственная организация Centre for Natural Resource Governance (CNRG) намерена лоббировать против зимбабвийских алмазов на межсессионном совещании Кимберлийского процесса, которое состоится в следующем месяце в Антверпене.

«ZCDC наняла независимого частного следователя для того, чтобы расследовать обвинения о нарушении прав человека, - средства массовой информации привели цитату генерального директора компании Мориса Мпофу (Moris Mpofu). – В рамках бизнес-стратегии нашей компании, которая стремится к прозрачности и ответственности, ZCDC открыта для изучения ССКП или другими контролирующими органами, которые могут посетить наши рудники для расследования и оценки ситуации на месте. Все наши операции по горной добыче проводятся согласно требованиям ССКП, и компания продолжает обеспечивать строгое выполнение этих требований».

Генеральный директор CNRG Фарай Магуву (Farai Maguwu) недавно обратился к членам КП, утверждая, что зимбабвийские камни не соответствуют стандартам проверки контролирующих органов на конфликтные алмазы.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished