Вход
Регистрация

Эксклюзив

Бриллианты начинают носить не только по особым случаям, но и повседневно

Джой Алуккас (Joy Alukkas) открыл свой первый магазин-салон ювелирных изделий в ОАЭ в 1987 году, а сегодня Joyalukkas Group является глобальным многомиллиардным конгломератом с разными бизнес интересами. Начав с единственного ювелирного магазина...

Сегодня

GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли

Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...

07 мая 2018

Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers

De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...

03 мая 2018

По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски

Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...

23 апреля 2018

Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл

Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...

16 апреля 2018

ZCDC добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человекаR

Сегодня
Новости
Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) добивается независимого расследования по заявлениям о нарушении прав человека на своих алмазных рудниках в Маранге (Marange), сообщает государственный источник.
Газета Herald сообщает, что компания поступила таким образом в свете того, что неправительственная организация Centre for Natural Resource Governance (CNRG) намерена лоббировать против зимбабвийских алмазов на межсессионном совещании Кимберлийского процесса, которое состоится в следующем месяце в Антверпене.       
«ZCDC наняла независимого частного следователя для того, чтобы расследовать обвинения о нарушении прав человека, - средства массовой информации привели цитату генерального директора компании Мориса Мпофу (Moris Mpofu). – В рамках бизнес-стратегии нашей компании, которая стремится к прозрачности и ответственности, ZCDC открыта для изучения ССКП или другими контролирующими органами, которые могут посетить наши рудники для расследования и оценки ситуации на месте. Все наши операции по горной добыче проводятся согласно требованиям ССКП, и компания продолжает обеспечивать строгое выполнение этих требований».
Генеральный директор CNRG Фарай Магуву (Farai Maguwu) недавно обратился к членам КП, утверждая, что зимбабвийские камни не соответствуют стандартам проверки контролирующих органов на конфликтные алмазы. 

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Версия для печати

Комментарии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)

О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished