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16 апреля 2018
De Beers отследила первые бриллианты с помощью блокчейн
Платформу под названием Tracr™ должны были запустить в отрасли позднее в этом году.
«Команда проекта Tracr продемонстрировала, что может успешно отслеживать бриллианты на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, предоставляя беспрецедентную гарантию отслеживания происхождения бриллиантов, - заявил генеральный директор компании De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – Этот огромный прорыв был достигнут благодаря активному участию в пилотном запуске платформы людей, которые разделяют наше стремление к прогрессу и инновациям в отрасли».
Пять компаний-производителей бриллиантов – Diacore, Diarough, KGK Group, Rosy Blue NV и Venus Jewel – сотрудничали с De Beers во время разработки Tracr. Сообщается, что они сыграли важную роль в создании блокчейн платформы, которая охватывает всю цепочку производства бриллиантов.
Платформа даст покупателям уверенность, что зарегистрированные бриллианты являются натуральными и добытыми не из зоны конфликта. Она также повысит прозрачность и доверие в самой отрасли, сообщила компания De Beers.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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