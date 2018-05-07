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16 апреля 2018
Mountain Province Diamonds объявила результаты за квартал, окончившийся 31 марта
Прибыль от добычи полезных ископаемых составила
$24,6 млн, чистая прибыль - $0,7 млн., или $0,00 на акцию за первый квартал 2018 года при скорректированной EBITDA1 в $33,2 млн.
Около 786 000 тонн руды было переработано и получено 1 641 000 каратов (с учетом всех долей акционеров) при среднем содержании 2,09 карата на тонну, что соответствовало бюджетному плану. Причитающаяся доля компании в добыче алмазов за три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года, составила около 804 000 карат.
Объем наличных денежных средств на конец квартала достигал $28,7 млн., а чистый оборотный капитал - $113,5 млн. долл.
Компания провела две тендерные продажи в первом квартале 2018 года при посредничестве своего алмазного брокера, базирующегося в Антверпене, Бельгия. Mountain Province предполагает проведение трех тендерных продаж во втором квартале, двух в третьем и трех - в четвертом квартале.
Общий объем продаж в первом квартале 2018 года составил $67 млн. (US$52 млн.). Выручка была получена за счет первых двух тендерных продаж в этом году. Средняя цена реализации достигла $126 за проданный карат (US$99 за карат).
Показатели участия клиентов в двух тендерах были очень высокими. Среднее число клиентов, размещающих заявки, увеличилось на 30% по сравнению с показателями 2017 года, а количество заявок на лот выросло в среднем с одиннадцати в 2017 году до более чем четырнадцати в указанном квартале. Среднее количество лотов на продажу (164 - по сравнению с 125 в 2017 году) было увеличено из-за большого числа единичных фантазийных и специальных камней, которые продавались как отдельные лоты.
Mountain Province Diamonds совместно с De Beers Canada является совладельцем рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенного в Северо-Западных территориях Канады. Компании принадлежит 49% его акций.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished
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