Sarine ProfileTM выбрана, чтобы представить фирменные бриллианты Уоррена Баффета во флагманском магазине Borsheims

Сегодня

Sarine Technologies Ltd объявила, что магазин Borsheims выбрал Sarine ProfileTM для разметки лимитированной серии фирменных бриллиантов Уоррена Баффета (Warren Buffett), которые выставлены на продажу на этой неделе на ежегодной встрече акционеров Berkshire Hathaway в городе Омаха, штат Небраска. На каждом бриллианте была на месте выгравирована подпись Баффета системой DiaScribeTM компании Sarine, а также был нанесен персонализированный памятный знак или текст по выбору покупателя и номер сертификата.

Старший сотрудник по закупкам бриллиантов Хитер Ингрехам (Heather Ingraham) заявила: «Наше совместно проведенное с Sarine мероприятие подарило нашим гостям незабываемый опыт – мы нанесли на бриллианты не только опоясывающую персональную подпись Уоррена Баффета, но и выбранную гостями гравировку. В Borsheims мы всегда стремимся расширить наш опыт. И новые технологии играют в этом решающую роль».

Генеральный директор Sarine Дэвид Блок (David Block) сообщил: «Мы рады быть избранным поставщиком Borsheims, обеспечивающим расширенную гравировку бриллиантов, в целях поддержи их нового опыта в обслуживании клиентов, особенно на таком общепризнанном мероприятии, как встреча акционеров Berkshire Hathaway».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished