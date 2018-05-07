Основные доходы Lucara Diamond в первом квартале упали на 71,4% - до $1,4 млн

Сегодня

Объем прибыли Lucara Diamond до вычета налогов, расходов по выплате процентов, износа и начисленной амортизации (EBITDA) снизился на 71,4%, до $1,4 млн, в первом квартале 2018 года, против $4,9 млн годом ранее, согласно финансовому показателю компании за первый квартал.

Компания получила прибыль $25,4 млн за рассматриваемый период по сравнению с $26,1 млн в том же квартале прошлого года, в то время как прибыль на акцию составила $0,02.

Lucara сообщила, что доход по показателю EBITDA и уровень прибыли на акцию были ожидаемы и отражают общий период, за который были проведены тендеры компании, причем в первом квартале был проведен один тендер.

Также Lucara добыла 75 698 каратов в первом квартале.

Общее количество добытых алмазов специальных размеров составило 218 камней (каждый алмаз превышает 10,8 карата), 4 из них превысили вес в 100 каратов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



