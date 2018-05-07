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Pangolin добыла два алмаза на проекте Малатсваэ
Алмазы превышают 1 мм по длинной оси, сообщила компания.
Pangolin также заявила, что большинство изученных индикаторов являются гранатами и состоят преимущественно из перидотитовых гранатов, 4 из которых G10. Еще 41 изученный гранат подобен тем, что были добыты из поля стабильности алмазов.
Только два эклогитовых граната были добыты компанией.
Pangolin в прошлом месяце добыла белый алмаз во время третей стадии программы выборки проб на своем проекте Жваненг (Jwaneng) на южном кимберлите, которым компания владеет на 100%. Проект также находится в Ботсване.
Белый алмаз, размером около 1 мм по длинной оси, являлся фрагментом оригинального алмаза.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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