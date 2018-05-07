Дата слушания в парламенте дела Мугабе об алмазах в Маранге не назначена

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Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе не предстанет перед парламентским комитетом на этой неделе, так как секретарь высокого собрания еще не связался с бывшим главой страны.

Парламентский комитет по делам горнодобывающей промышленности и энергетики принял решение в прошлом месяце о том, что Мугабе должен предстать перед комитетом и ответить на вопросы по делу о коррупции в алмазной индустрии.

Он заявил в начале 2016 года, что из $15 млрд, вырученных от продаж алмазов из Маранге с 2006 года, только $2 млрд было направлено в казну.

«Комитет уже принял решение о вызове бывшего президента на дачу показаний, - процитировало агентство AFP заявление председателя комитета Тембы Млисвы (Temba Mliswa). – Секретарь парламента свяжется с Мугабе по вопросу о явке в парламент».

Комитет ранее провел беседы с бывшими министрами, полицией и начальниками разведки, которые отвечали по делу о проведении работ по добыче алмазов на обширном месторождении Чиадзва (Chiadzwa).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



