Более 120 мест продано на пяти семинарах ведущих геммологов в рамках MGJC

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Примерно за неделю до начала 4-й Средиземноморской геммологической конференции (MGJC) 18 мая в Будве, Черногория, продано более 120 мест на пяти семинарах, которые проведут на ее полях ведущие геммологи, сообщили организаторы.

Более 70 участников конференции из 25 стран мира - рекордное число – зарегистрировались на семинары по тематике бриллиантов и цветных драгоценных камней, которые будут вести всемирно известные геммологи и эксперты.

Среди них - доктор Юрий Шелементьев (Yuri Shelementiev), исполнительный директор Геммологического центра МГУ; Альберто Скарани (Alberto Scarani), руководитель римской компании M&A Gemological Instruments, специализирующейся на производстве современных геммологических инструментов; Антуанетта Матлинс (Antoinette Matlins) из Вудстока (штат Вермонт, США), автор семи книг и многочисленных статей в международных СМИ по вопросам информирования потребителей в отношении идентификации драгоценных камней; Гай Боренштейн (Guy Borenstein), вице-президент компании Gemewizard (Рамат-Ган, Израиль), специализирующейся на классификации и оценке цветных драгоценных камней, а также Кара Уильямс (Cara Williams) из Джефферсон-Сити (штат Миссури, США), вице-президент и старший геммолог в Stone Group Laboratories и президент в Bear Essentials, компании по оптовой торговле цветными драгоценными камнями.

Темой конференции 2018 года станет «Бриллианты и драгоценные камни в 21 веке».

Доктор Томас Хайншванг из GGTL laboratories of Lichtenstein, являющийся ведущим исследователем бриллиантов и синтетических алмазов, расскажет о «цветовом происхождении необработанных и обработанных природных и синтетических алмазов». Роман Серов из финской приборостроительной компании Octonus, связанной с геммологическим центром Московского государственного университета (МГУ), ознакомит слушателей с темой «Влияние флуоресценции на внешний вид бриллиантов». Филип Мартино, старший менеджер De Beers Physics из Великобритании, осветит тему «CVD-синтетические бриллианты и их обнаружение».

Ювелиры, геммологи, оценщики, дилеры и другие участники конференции получат в ходе семинаров практические инструкции и новые знания по идентификации алмазов, изумрудов, рубинов и сапфиров.

Менахем Севдермиш (Menahem Sevdermish) и Гай Боренштейн (Guy Borenstein) из Gemewizard, Израиль, проведут семинар по теме «Новые методы оценки рубинов, сапфиров, изумрудов и бриллиантов фантазийных цветов» и объяснят, как определять их качество и ценность.

Бранко Делянин (Branko Deljanin), главный исполнительный директор CGL-GRS Swiss Canadian Gemlab of Vancouver, Канада, проведет для участников конференции семинар «Идентификация обработанных синтетических бриллиантов и обработанных природных бриллиантов без оправы и в оправе». Он продемонстрирует как камни «меле», так и крупные синтетические бриллианты.

Альберто Скарани (Alberto Scarani) и Микко Астрем (Mikko Åström) из M&A Gemological Instruments (MAGI) выступят в роли докладчиков на семинаре «Передовые алмазные приборы». Они продемонстрируют передовые спектрометры по обнаружению синтетических бриллиантов - VIS, FTIR, EXA и PL.

Модератор и редактор материалов конференции Джон Чепмен (John Chapman, Gemetrix) совместно с шестью международными экспертами проведет круглый стол на тему «Маркетинг синтетических бриллиантов и синтетических драгоценных камней в 21 веке» и ответит на вопросы участников.

"Успех предыдущих конференций MGJ – 2015 года (Греция), 2016 года (Испания) и 2017 года (Италия) - доказывает, что, в отличие от многих других деловых и экспертных конференций, а также ряда научных конференций, мы создали уникальную платформу «технология-торговля», где геммологи, оценщики и специалисты по драгоценным камням могут встречаться, пополнять знания и обсуждать насущные вопросы и проблемы идентификации камней и где им предлагаются решения этих проблем, а также обучение с использованием стандартных и доступных геммологических приборов, а также необходимые услуги", - заявил основатель и председатель конференции Бранко Делянин.

Благодаря центральному местоположению Черногории в Европе и Средиземноморье организаторы конференции ожидают большое число участников из Западной Европы, других средиземноморских стран, а также из России и Турции, и даже из США.

Желающие участвовать в конференции и узнать об условиях размещения и познавательных турах (можно использовать специальный купон со скидкой MSU10OFF) могут подать заявки и зарегистрироваться на сайте www.gemconference.com.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished