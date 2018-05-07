WFDB и IDMA отменили Всемирный алмазный конгресс 2018

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GJC сыграл важную роль в последние 10 лет в повышении уровня соответствия требованиям в отрасли
Нитин Кханделвал (Nitin Khandelwal), выходец из известной семьи ювелиров, проживающих в Аколе, штат Махараштра, возглавляет компанию Khandelwal Jewellers (Akola) Pvt Ltd. У него есть доли в отрасли по производству пластмассы, в недвижимости...
07 мая 2018
Джонсон: алмазный сектор малого и среднего бизнеса является потенциальным новым источником поставок для De Beers
De Beers недавно заявила, что она планирует запустить экспериментальную программу под названием GemFair, которая создаст “защищенный и прозрачный путь» на рынок для этически поставляемых алмазов, добываемых старателями и мелкими алмазодобытчиками (ASM)...
03 мая 2018
По мере совершенствования методов производства и улучшения экономических показателей цены на лабораторные бриллианты защитить от снижения трудно - Зимниски
Пол Зимниски (Paul Zimnisky), независимый аналитик и консультант алмазной отрасли, сказал, что производителям выращенных в лаборатории бриллиантов будет трудно удерживать цены на свою продукцию по мере совершенствования методов производства и...
23 апреля 2018
Результаты предварительной технико-экономической оценки проекта Торни Ривер в ЮАР будут готовы в середине года - Джеймс Кэмпбелл
Похоже, что в прошлом году Botswana Diamonds потратила бόльшую часть своей энергии и ресурсов на новый проект Торни Ривер (Thorny River) в ЮАР, принимая во внимание то, что поиск алмазов в Ботсване, осуществляемый компанией Sunland Minerals...
16 апреля 2018
Масштабы производства синтетических бриллиантов все еще превышают потребление - Бранко Делянин, основатель MGJC
Основатель и председатель Средиземноморской конференции по геммологии и ювелирным изделиям (Mediterranean Gemmological and Jewellery Conference, MGJC) Бранко Делянин (Branko Deljanin) любезно согласился ответить на вопросы Rough&Polished...
09 апреля 2018
WFDB и IDMA отменили Всемирный алмазный конгресс 2018
В сообщении также говорится, что из-за напряженной атмосферы в районе организаторы решили отложить проведение Конгресса. Конгресс представляет собой проходящую раз в два года встречу WFDB и IDMA.
В совместном заявлении президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) и президент IDMA Ронни Вандерлинден (VanderLinden) заявили: «С большим сожалением мы пришли к решению о том, что необходимо отменить проведение Конгресса. У нас была полная повестка дня по вопросам состояния мировой алмазной индустрии, и подготовка к мероприятию шла полным ходом. Тем не менее мы должны принимать во внимания все обстоятельства, мы уверены, что приняли правильное решение, исходя из лучших побуждений. Конгресс будет проведен в другое время, мы определимся с датами в ближайшем будущем».
Событие было организовано Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange), и на повестке дня должны были обсуждаться вопросы о том, как технология может помочь алмазному бизнесу, а также другие важные темы.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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