WFDB и IDMA отменили Всемирный алмазный конгресс 2018

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Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международная ассоциация производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) отменили 38-ой Всемирный алмазный конгресс, который должен был пройти с 19 по 21 июня в Тель-Авиве, из-за низкого уровня заявок на регистрацию, сообщают организаторы.

В сообщении также говорится, что из-за напряженной атмосферы в районе организаторы решили отложить проведение Конгресса. Конгресс представляет собой проходящую раз в два года встречу WFDB и IDMA.

В совместном заявлении президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) и президент IDMA Ронни Вандерлинден (VanderLinden) заявили: «С большим сожалением мы пришли к решению о том, что необходимо отменить проведение Конгресса. У нас была полная повестка дня по вопросам состояния мировой алмазной индустрии, и подготовка к мероприятию шла полным ходом. Тем не менее мы должны принимать во внимания все обстоятельства, мы уверены, что приняли правильное решение, исходя из лучших побуждений. Конгресс будет проведен в другое время, мы определимся с датами в ближайшем будущем».

Событие было организовано Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange), и на повестке дня должны были обсуждаться вопросы о том, как технология может помочь алмазному бизнесу, а также другие важные темы.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished