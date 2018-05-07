Проекты Финш и Куллинан должны принести прибыль до того, как акции Petra покажут динамику цен

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Банк Goldman Sachs заявил, что, хотя рыночные прогнозы на алмазы улучшились за последние 12 месяцев, инвесторы Petra Diamonds должны убедиться, что проекты Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan) в Южной Африке приносят прибыль и обещанные денежные влияния до того, как акции покажут динамику цен.

MiningMx сообщает, что агрессивная программа страны по расширению программы добычи алмазов до 5 млн карат с отметки ниже миллиона привела к большой задолженности, а также на формирование долга повлияли ослабление южноафриканского ранда, регресс в проведении некоторых операций по добыче и снижение цен на алмазы.

Тем не менее RBC Capital Markets, международный инвестиционный банк, сообщил, что алмазный рынок стоит на пути к реабилитации.

MiningMx процитировал банк, который заявил, что производство De Beers снизится с 2019 до 2020 года, что значит, что общее количество алмазов на рынке уменьшится на 2 млн и 4 млн каратов, или 2,5% на мировом рынке, что ,в свою очередь, повлияет на рост цен.

«Мы ожидаем, что цены на алмазы вырастут до 4,5% в 2018 календарном году и еще на 3,4% в 2019 финансовом году, так как цены начали снова смещаться в сторону напряженных рынков», - сказал он.

Было указано, что компания сконцентрировалась на выплате своего долга, который составлял $644,7 млн на 31 декабря 2017 года.

Компания недавно заключила соглашение со своими кредиторами о снятии показателя EDITDA за декабрь 2017 года, относящегося к ее банковским учреждениям и заключению нового договора займа на 2018 год.

Новые соглашения о займе, заключенные с Absa Bank, Nedbank, Firstrand Bank и Investec Asset Management, допустят увеличение процентной ставки на кредиты на 2% в зависимости от того, насколько было нарушено отношение чистого долга компании Petra к консолидированному показателю EBITDA.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



