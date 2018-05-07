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09 апреля 2018

Проекты Финш и Куллинан должны принести прибыль до того, как акции Petra покажут динамику цен

Сегодня
Новости
Банк Goldman Sachs заявил, что, хотя рыночные прогнозы на алмазы улучшились за последние 12 месяцев, инвесторы Petra Diamonds должны убедиться, что проекты Финш (Finsch) и Куллинан (Cullinan) в Южной Африке приносят прибыль и обещанные денежные влияния до того, как акции покажут динамику цен.
MiningMx сообщает, что агрессивная программа страны по расширению программы добычи алмазов до 5 млн карат с отметки ниже миллиона привела к большой задолженности, а также на формирование долга повлияли ослабление южноафриканского ранда, регресс в проведении некоторых операций по добыче и снижение цен на алмазы.
Тем не менее RBC Capital Markets, международный инвестиционный банк, сообщил, что алмазный рынок стоит на пути к реабилитации.
MiningMx процитировал банк, который заявил, что производство De Beers снизится с 2019 до 2020 года, что значит, что общее количество алмазов на рынке уменьшится на 2 млн и 4 млн каратов, или 2,5% на мировом рынке, что ,в свою очередь, повлияет на рост цен.
«Мы ожидаем, что цены на алмазы вырастут до 4,5% в 2018 календарном году и еще на 3,4% в 2019 финансовом году, так как цены начали снова смещаться в сторону напряженных рынков», - сказал он.
Было указано, что компания сконцентрировалась на выплате своего долга, который составлял $644,7 млн на 31 декабря 2017 года.
Компания недавно заключила соглашение со своими кредиторами о снятии показателя EDITDA за декабрь 2017 года, относящегося к ее банковским учреждениям и заключению нового договора займа на 2018 год.
Новые соглашения о займе, заключенные с Absa Bank, Nedbank, Firstrand Bank и Investec Asset Management, допустят увеличение процентной ставки на кредиты на 2% в зависимости от того, насколько было нарушено отношение чистого долга компании Petra к консолидированному показателю EBITDA.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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